المنع مش الحل.. محمد العدل يثير الجدل ببوست لـ "الملحد"

القاهرة - محمد ابراهيم - أشعل المخرج محمد العدل جدلًا واسعًا بين متابعيه على فيسبوك بعدما نشر منشورًا كتب فيه "المنع مش حل"، وذلك قبل أيام قليلة من طرح فيلمه الجديد "الملحد" في 14 أغسطس الجاري.

وعلق أحد متابعي محمد العدل على البوست إن اسم فيلم الملحد سبب حالة سلبية مضيفا: "الاسم عامل حركة سلبية وسط الناس ودا اللي مخلي المؤسسات تتحرك بالشكل دا دلوقتي اعتقد لو تم تغيير اسم الفيلم دلوقتي والناس شافت الفيلم هتفهم وتحكم صح بدل الاحكام والافتراضات الغلط اللي بتتقال علي الفيلم من مجرد اسمه".

وكما علق شخص آخر قائلا: "انا فوق ال٤٠ سنة اهو، مافيش عمل فني أو ادبي اتمنع أو اتشاع إنه اتمنع الا اما دورت عليه وشوفته. بلغة الماركيتينج. المنع هو عين التسويق. طبعا ده إذا كان المنتج جيد من الأساس".

بعد طرح البروم الرسمي الخاص بالفيلم في الفترة الماضية تبين أن قصة فيلم الملحد تدور حول الشاب أحمد حاتم الذي يتجه إلى الإلحاد بسبب تشدد والده الديني وتعصبه مما جعل إبنه يتجه إلى الإلحاد والكفر، وتقف ومن ثمّ تدور باقي أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق.

ويشارك في بطولة فيلم الملحد كوكبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان محمود حميدة، أحمد حاتم، حسين فهمي، صابرين، شيرين رضا، تارا عماد، الراحل مصطفى درويش، أحمد السلكاوي، وآخرين من النجوم، والعمل من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل وإنتاج أحمد السبكي.