الأربعاء..رامي جمال يطرح أحدث أغانيه

القاهرة - محمد ابراهيم -

كشف رامي جمال عن موعد طرح أحدث أغانيه بعنوان حالته صعبة، ونشر من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة له معلقًا:" يوم الأربع الجاي ميعادنا مع آخر أغاني السنة دي إن شاء الله تعجبكم وأشوفكم في أول السنة مع ألبوم الشتا".



مش عايشين



وكان رامي جمال، قد طرح الأسبوع الماضي أحدث أغانيه التي تحمل عنوان "مش عايشين"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهي من كلمات عمرو المصري، ألحان إسلام رفعت، توزيع وميكس وماستر محمد مجدي.

كلمات الأغنية

كلمات أغنية مش عايشين رامي جمال

متفارقين وبعيد عن بعض احنا الاتنين.. وتعبنا البعد بقاله سنين بنكابر ليه وبنعمل فيها إننا ناسين.. متفارقين وبعيد عن بعض احنا الاتنين.. وتعبنا البعد بقاله سنين بنكابر ليه وبنعمل فيها إننا ناسين.. والحقيقة إن كل ذكرى حلوة عيشنا فيها.. لسه بندور عليها في الأماكن والأغاني.. نفسنا نرجعها تاني ومش عارفين.. والحقيقة إن كل حد فينا عاش حياته.. بين دموعه وبين آهاته.. والمواقف قاسية جدًا.. ده احنا عايشين بس فعلًا مش عايشين.. متفارقين هو الفراق كان ريح مين.. والعند أهو شوف وصلنا لفين.. واللي يشوفنا يفكرنا إن احنا اتنين قاسين.. متضايقين هو الفراق كان ريح مين.. والعند أهو شوف وصلنا لفين.. واللي يشوفنا يفكرنا إن احنا اتنين قاسين..والحقيقة إن كل ذكرى حلوة عيشنا فيها.. لسه بندور عليها في الأماكن والأغاني.. نفسنا نرجعها تاني ومش عارفين.. والحقيقة إن كل حد فينا عاش حياته.. بين دموعه وبين آهاته.. والمواقف قاسية جدًا.. ده احنا عايشين بس فعلًا مش عايشين.