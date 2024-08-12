ياسمين رئيس تواصل تحضيراتها في مسلسلها الجديد "رقم سري"

القاهرة - محمد ابراهيم - يستمر المخرج محمود عبد التواب في التحضيرات لمسلسل "رقم سري" بطولة الفنانة ياسمين رئيس، والذي يُعد تكملة لمسلسل "صوت وصورة" الذي عُرض العام الماضي، ومن المتوقع عرض المسلسل الجديد في موسم الأوف سيزون.

مسلسل رقم سري

والعمل من إخراج محمود عبدالتواب وتأليف محمد سليمان عبدالملك، ومن إنتاج شركة Aroma، كما سيضم العمل عدد من النجوم الذين شاركوا في الجزء الأول، وسيبدأ التصوير أول أغسطس المقبل، ويناقش العمل مشاكل الذكاء الاصطناعي بقصة مختلفة تمامًا عما تم تقديمه من قبل.

مسلسل صوت وصورة

وسبق، تصدر مسلسل صوت وصورة تريندات السوشيال ميديا وقت عرضه، وناقش العمل عدد من القضايا الهامة منها سلبيات وإيجابيات السوشيال والتكنولوجيا في هذا العصر خاصة استخدام الذكاء الاصطناعي، المسلسل مكون من 30 حلقة، من بطولة حنان مطاوع، صدقي ضخر، وليد فواز، صدقي صخر، عمرو وهبة، ناردين فرج، ولاء الشريف، هاجر عفيفي، أحمد ماجد، ورامي الطمباري، والعمل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمود عبدالتواب.