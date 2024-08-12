الخميس.. عرض مسرحية "الخطة المثالية" على مسرح النهار

القاهرة - محمد ابراهيم - سيتم عرض مسرحية "الخطة المثالية" على مسرح النهار ابتداءً من 15 أغسطس في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويستمر عرض مسرحية "الخطة المثالية" لمدة يومين يتم العرض على مسرح النهار في نقابة المهن التمثيلية، وهى مسرحية تدور أحداثها في إطار لايت كوميدي.

ويشارك في مسرحية الخطة المثالية عدد من نجوم ونجمات الفن الشباب أبرزهم: باسم داوود، مصطفى الشخيبي، چاسمين خالد، دنيا المنياوي، ريم السحرتي، يوسف مراد، سعد سمير، وتصميم بوستر: باسم وديع، ديكور: أحمد السيد سيكا، إضاءة: أحمد صبحي، إستعراضات: آيات صابر، أشعار وألحان: أدهم فيتو، تنفيذ موسيقي: عبدالله ضاوي، وإنتاج نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور الفنان أشرف ذكي.