نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب..حميد الشاعري يتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر إسم الفنان حميد الشاعري، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما أعلن عن وفاة عمته "أمينة الشاعري"، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حيث كتب منشورًا قال فيه:“لا حول ولا قوة الا بالله، وفاة عمتى أمينة الشاعري، اللهم اغفر لها وارحمها واجعلها من سكان الفردوس الأعلى، وداعا يا أطيب وأحن قلب”.



آخر أعمال حميد الشاعري

ويذكر أن آخر أعمال حميد الشاعري أغنية "مش مركون على الرف"، التي طرحها خلال الفترة الآخيرة، والتي حازت على إعجاب الجماهير.



تفاصيل أغنية "مش مركون على الرف"



وأغنية "مش مركون ع الرف" كلمات أيمن شوقي، وألحان شادي حسن، وتوزيع طارق عبد الجابر، وإخراج ميدو عادل، وتقول كلماتها:



أنا مش مركون عالرف أنا هبنى بإيدي الحلم انا هفضل اسابق لازم أكون في بدايه الصف

أنا شخص جديد وهبدأ تاني م الأول حياتى أكيد هتتغير هتتحول بكل إرادة أهد الصعب هتحمل

هحارب اليأس واشيله خلاص من جوايا هدوس عالخوف وهبنى بقوتى بدايه وطول منا بكسر الأزمات واعديها هشوف كل اللى بتمناه بقا معايا