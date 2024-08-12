نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد وفاته.. الفنان النوبي محمد فوزي يتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان النوبي محمد فوزي، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد ساعات من إعلان خبر وفاته، نظرًا لإنتشار أنباء حول تعرضه لحادث على طريق الصحراوي الغربي بمحافظة أسوان.

تفاصيل حادث محمد فوزي

شهد الطريق الصحراوي الغربي بأسوان، خلال الساعات الماضية، حادث تصادم ميكروباص مع سيارة الفنان محمد فوزي مما أدي لمصرعه فى الحال وشخص آخر وإصابة 9 آخرون، وعلى الفور تم نقل المصابيين إلى مستشفى لتلقي العلاج اللازم والمتوفين إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.



وتلقي مرفق إسعاف أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة ملاكي في طريق بنبان الصحراوي الغربي، نتج عنه مصرع وإصابة ١١ شخص، وعلي الفور تم الدفع ب ٩ سيارات إسعاف تم نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم والمتوفين إلى مشرفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراج تصريحات الدفن.



معلومات عن محمد فوزي

ولد المطرب محمد فوزي، في قرية بلانة بمركز نصر النوبة، إذ يعد من أشهر المطربين الذين قاموا بالعزف والغناء معا، وقدم عدد كبير من الحفلات الغنائية في مصر والوطن العربي، كما ساهم في نشر الأغنية النوبية.