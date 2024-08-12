الأوبرا تواصل إستعداداتها لإطلاق مهرجان قلعة صلاح الدين الـ 32

القاهرة - محمد ابراهيم - تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد استعداداتها لإطلاق فعاليات الدورة الـ32 من مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء.

ينطلق المهرجان مساء الخميس 15 أغسطس ويستمر لمدة 14 يومًا حتى الأربعاء 28 أغسطس.

التجهيزات الفنية واللوجيستية

أكدت الدكتورة لمياء زايد أن العمل جارٍ على قدم وساق لإنهاء كافة الاستعدادات الفنية للمسرح والتجهيزات اللوجيستية اللازمة لاستقبال ضيوف المهرجان.

تشمل هذه التجهيزات مقاعد المشاهدين، وشاشات العرض الضخمة الموزعة في أرجاء منطقة المسرح لتيسير متابعة العروض والحد من الازدحام، كما تشمل التجهيزات الهندسية الخاصة بالإضاءة والصوت والديكور، بالإضافة إلى توفير وسائل نقل الجمهور من بوابة الدخول وحتى المسرح، وإعداد مناطق خدمات للجمهور.

تنوع محتوى المهرجان

وأشارت زايد إلى أن المهرجان حظى عبر تاريخه بحضور كثيف نظرًا لتنوع محتواه الذي يناسب مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية.

يعد المهرجان من الأدوات الإيجابية الفاعلة لتنفيذ خطط بناء المجتمع والإنسان وتحقيق العدالة الثقافية. وأكدت أن دورة هذا العام ستشهد تطورات نوعية تهدف إلى خلق تجربة فنية فريدة تثري المشهد الإبداعي في مصر.

برنامج الفعاليات

سيتركز برنامج الفعاليات على إبراز التجارب الغنائية والموسيقية المعاصرة إلى جانب الأعمال والمؤلفات الكلاسيكية والتراثية.

يهدف هذا التنوع إلى إضفاء عمق وتنوع فني يليق بتاريخ المهرجان العريق، مما يجعله محطة هامة في المشهد الثقافي المصري.