نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على إيرادات فيلم "اللعب مع العيال" أمس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن فيلم “اللعب مع العيال”، في الحفاظ على المركز الثاني، وتصدره إيرادات مرتفعة أمس الأحد بلغت نحو 197،662جنيهًا.

أحداث فيلم “اللعب مع العيال”

وينتمي الفيلم لنوعية الأعمال التي سبق وقدمها شريف عرفة مثل فيلم "الناظر" مع الراحل علاء ولى الدين، وفيلم "فول الصين العظيم" وهي أفلام ناجحة وحققت إيرادات كبيرة"، الفيلم تدور قصته حول شاب يتعرض لعدد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأسا على عقب في إطار كوميدي.



أبطال فيلم اللعب مع العيال

الفيلم من إنتاج اتحاد الفنانين للسينما والفيديو، ويشارك في بطولته مع محمد إمام كل من أسماء جلال وباسم سمرة وحجاج عبدالعظيم وويزو ومصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة وهو العمل الأول الذي بينه وبين محمد عادل إمام.