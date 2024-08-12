نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماريمبا نسمة عبد العزيز وأغاني كارمن سليمان تضيء حفل افتتاح مهرجان القلعة الدولي الـ32 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والأستاذ شريف فتحى وزير السياحة والآثار، تطلق دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد فعاليات النسخة الـ32 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في إطار التعاون مع وزارة السياحة والأثار وهيئة تنشيط السياحة وذلك في الثامنة مساء الخميس 15 أغسطس على مسرح المحكي.

تفاصيل افتتاح مهرجان القلعة

موسيقى حفل الإفتتاح للموسيقار تامر غنيم وجرافيك المهندس محمد عبد المنعم وتستهل مراسم الإفتتاح بالسلام الوطني، ثم يفتتح وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو والدكتورة لمياء زايد رئيس دار الأوبرا المصرية فعاليات الدورة 32 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء،ويعقب ذلك تقديم وزير الثقافة ورئيس الأوبرا لتكريم 11 شخصية ساهمت في إثراء الساحة الفنية في مصر والوطن العربى وهم " السيد عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة،الكاتب والأديب يوسف القعيد وعضو مجلس أمناء أوبرا دمنهور، الفنان الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية الأسبق،الفنان الموسيقى وعازف البيانو فتحى سلامة ،الحائز على جائزة جرامى الموسيقية العالمية عام ٢٠٠٤ ، المايسترو حازم القصبجى حفيد الموسيقار محمد القصبجى وقائد الفرقة القومية العربية للموسيقى العربية منذ عام ٢٠١٤ ، الفنان ياسر الصيرفى وقائد الفيولينة بأوركسترا القاهرة السيمفونى ،عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز ،المهندس محمود حجاج رئيس الإدارة المركزية للتجهيزات الفنية سابقًا، عبير محمد عمر مدير عام التنسيق الفنى والبرامج بالأوبرا،اسم الراحل محمد سالم مدير عام النشاط الفنى بدار الأوبرا سابقًا، اسم الراحل صلاح صالح من أبناء الديكور بالورش الفنية بدار الأوبرا المصرية.

تفاصيل حفل افتتاح مهرجان القلعة



يلى ذلك العرض الفنى حيث تقدم عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها بانوراما من الأعمال العربية والغربية التى أعيد توزيعها لتناسب آلة الماريمبا، ثم تقدم الفنانة كارمن سليمان وفرقتها باقة مختارة من مؤلفات الطرب العربي إلى جانب مجموعة من أعمالها الخاصة.

تفاصيل الدورة 32 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء



يذكر أن الدورة 32 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء تتواصل على مدار 14 يوم وتقام فى الفترة من الخميس 15 أغسطس حتى الأربعاء 28 أغسطس وتضم 31 حفل متنوع على مسرح المحكي هى" الفنانة نسمة عبد العزيز وفرقتها،الفنانة كارمن سليمان وفرقتها،فرقة الموسيقى العربية بالإشتراك مع كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب قيادة المايسترو علاء عبد السلام، ليلة موسيقى عربية (في حب الفنانة وردة) قيادة المايسترو علاء عبد السلام،فريق بلاك تيما،الفنان لؤي وفرقته،الفنان عمرو سليم وفرقته،الفنان حمزة نمره وفرقته،فريق جلاس أونيون، حفل موسيقى الهند،الفنان هشام عباس وفرقته،الصوفية والحداثة - الموسيقار فتحي سلامة والشيخ محمود التهامي، الفنانة دينا الوديدي وفرقتها، الفنانة نادية مصطفى وفرقتها، الفنان على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقيه قيادة أحمد فرج، ليلة صوفيه مع نجوم فرقة الإنشاد الديني إعداد مصطفى النجدي، الفنان إيهاب توفيق وفرقته، الفنانة إيمان عبد الغنى بمصاحبة فرقة الموسيقى العربية قيادة المايسترو مصطفى حلمي، الفنان هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية قيادة المايسترو مصطفى حلمي، أوركسترا القاهرة السيمفوني (موسيقى أفلام هوليوود قيادة المايسترو أحمد عاطف، الفنانة نسمة محجوب وفرقتها، الفنانة سمر طارق وفرقتها، الفنان مصطفى حجاج وفرقته، فرقة مواويل، عميد الإنشاد الديني الشيخ ياسين التهامي وفرقته، الفنان سعد العود وفرقته، الفنان مدحت صالح بمصاحبة الفنان عمرو سليم والفرقة الموسيقية قيادة المايسترو أحمد عامر، أوركسترا مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا تدريب وقيادة راجى المقدم ،الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة قيادة المايسترو ناير ناجى، مع عروض الفرق دولية التى تقام بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.