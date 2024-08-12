إلغاء حفل ليالي مصر لـ تامر عاشور.. تفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت إدارة الصفحة الرسمية لـ ليالي مصر عن إلغاء حفل تامر عاشور، ولم تكشف عن الأسباب، حيث شاركت الصفحة ببوستر الحفلة من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وأرفقت بالبوستر تعليقًا قالت فيها:" تم تأجيل حفل الفنان تامر عاشور في ليالي مصر، سنوافيكم بكافة التفاصيل قريبًا".

أسعار تذاكر حفل تامر عاشور في مرسى مطروح



وطرحت شركة تذكرتي، أسعار التذاكر الحفل، والتي جاءت بسعر موحد هو فئة Regularبسعر 400 جنيهًا.



مشروع ليالي مصر



مشروع ليالي مصر يشمل عدد كبير من الحفلات الغنائية الضخمة يحيها ألمع نجوم مصر والعالم العربي في عدد من المحافظات.

وتأتي ليالي مصر في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للحفاظ على الريادة المصرية في الفن والثقافة وتوسيع قاعد الترفيه لتصل لكل ربوع مصر إلي جانب الترويج للكثير من المحافظات كمقاصد للسياحة الداخلية من خلال تنظيم الحفلات.