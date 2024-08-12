تكريم النجم الإيطالي أنطونيو دي ماتيو في الدورة الـ 40 من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة عن تكريم النجم الإيطالي أنطونيو دي ماثيو في دورته الـ 40، وذلك تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة بالإنجازات والنجاحات على مستوى المسرح والسينما والتلفزيون.

يعتبر هذا التكريم اعترافًا بجهوده المميزة وإسهاماته الكبيرة في صناعة السينما العالمية وتقديرًا لمواقفه الإنسانية الشجاعة.

أبرز المعلومات عن أنطونيو

ولد أنطونيو دي ماثيو في عام 1978 في مدينة كازيرتا الإيطالية، ونشأ في بيئة فنية غنية، حيث أظهر منذ صغره شغفًا كبيرًا بالفنون التمثيلية، بدأ مسيرته الفنية في عالم المسرح، حيث قدم على مدار ثلاثين عامًا ما يقرب من ستة عشر عملًا مسرحيًا، كان له فيها دور بارز كممثل وكوجه دعائي دولي هام. لم يقتصر طموحه على التمثيل فقط، بل سعى إلى تطوير موهبته من خلال تلقي تدريبات مكثفة في المركز التجريبي للتصوير السينمائي.

في مجال السينما، برز دي ماثيو كواحد من أهم الممثلين الإيطاليين، حيث شارك في سبعة عشر فيلمًا سينمائيًا، تعاون فيها مع نخبة من نجوم هوليوود مثل جوليا روبرتس ومات ديمون وبروس ويليس. أثبت دي ماتيو براعته في التمثيل، وأصبح اسمه مرتبطًا بأدوار مميزة ومعقدة، مما أكسبه شهرة عالمية ومكانة مرموقة في الوسط الفني.

أما في مجال التلفزيون، فقد كانت له بصمات واضحة من خلال مشاركته في اثنين وعشرين مسلسلًا دراميًا، كان أبرزها سلسلة "Mare Fuori" التي تدور أحداثها في مدينة نابولي، حيث حازت على إعجاب واسع من الجمهور والنقاد على حد سواء.

إلى جانب مسيرته الفنية الحافلة، يُعرف عن أنطونيو دي ماتيو مواقفه الإنسانية الشجاعة، وخاصة تضامنه مع القضية الفلسطينية. فقد تصدر دي ماتيو المشهد الإعلامي منذ عام بعدما قام برفع لافتة تضامنية مع غزة في مهرجان كاستيل فولتورنو السينمائي، كتب عليها: "أوقفوا قصف غزة والإبادة الجماعية!"، مما أثار اهتمامًا واسعًا وأشعل نقاشات حول دوره كنجم عالمي يستخدم شهرته للتوعية بالقضايا الإنسانية.

من جانبه، أعرب دي ماثيو عن سعادته الكبيرة بهذا التكريم، مؤكدًا أن مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي يحمل قيمة خاصة في قلبه نظرًا لتاريخه العريق وتأثيره الكبير في دعم وتطوير الفن السينمائي على مستوى العالم العربي والدولي. وأضاف قائلًا: "هذا التكريم ليس فقط تقديرًا لمسيرتي الفنية، بل هو أيضًا اعتراف بمسؤولية الفنان تجاه القضايا الإنسانية. أشعر بالفخر أن أكون جزءًا من هذا المهرجان الرائع الذي يجمع بين الفن والإنسانية."

سبب تكريم أنطونيو دي ماتيو

يأتي تكريم أنطونيو دي ماتيو في إطار حرص مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي على تسليط الضوء على النجوم العالميين الذين ساهموا بشكل كبير في إثراء الفن السابع وتركوا بصمات لا تُنسى في مجال السينما والمسرح والتلفزيون. يُعد هذا التكريم جزءًا من التزام المهرجان بدعم الفنانين الذين يستخدمون منصاتهم للتوعية بالقضايا الهامة والمساهمة في التغيير الإيجابي في المجتمع.

تفاصيل مهرجان الإسكندرية السينمائي



يذكر أن مهرجان الإسكندرية السينمائي يقام تحت رعاية معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، وتقام دورة هذا العام خلال الفترة من 1 إلى 6أكتوبر المقبل.