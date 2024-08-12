في هذا الموعد.. نسمة محجوب تحيي حفلًا غنائيًا في مهرجان القلعة

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد الفنانة نسمة محجوب لإحياء حفلًا غنائيًا في مهرجان القلعة، وذلك يوم 24 أغسطس الجاري، ومن المقرر أن تقدم خلاله مجموعة من أغانيها المميزة.

نبذة عن نسمة محجوب



يذكر أن الفنانة الشابة نسمة محجوب ارتبطت بالفنون منذ طفولتها حيث بدأت الغناء فى العاشرة من عمرها ثم التحقت للتدريب بدار الأوبرا لمدة 7 سنوات وتميزت بقدرتها على الغناء بعدة لغات إلى جانب إجادتها للعزف على البيانو، جاءت انطلاقتها الحقيقية على الساحة الفنية من خلال الاشتراك ببرنامج غنائى لاكتشاف المواهب حيث حصلت على المركز الأول بعد منافسة قوية مع عدد من المشاركين من دول عربية مختلفة بعدها نجحت فى تحقيق انتشار فني واسع.

آخر أعمال الفنانة نسمة محجوب



ومن ناحية أخرى كانت آخر الأعمال الغنائية التي طرحتها الفنانة نسمة محجوب هى أغنية بعنوان "الوقت يعدي"، والتي طرحتها خلال الفترة الماضية، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ومختلف منصات الموسيقى الرقمية.

تفاصيل أغنية الوقت يعدي



والأغنية من كلمات الشاعر مصطفى ناصر، وألحان راندو هارفي، وتوزيع موسيقي ماهر الملاخ، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.