نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهى عابدين: أدوار الإغراء نوع من أنواع تمثيل وقدرات نفسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت نهى عابدين خلال لقائها في برنامج "حد النجوم" من تقديم سالي عبد السلام عبر "القناة الأولى، عن رأيها في تقديم أدوار الإغراء وقالت: "إيه هي أدوار الإغراء أنا مش بحب التصنيف أنا ست ممثلة، اسمها أنواع تمثيل، أنا بشتغل ممثلة".

رأي نهي عابدين في أدوار الإغراء

واضافت نهي عابدين:" انا بني آدمة ممكن في أدوار أقدر أعملها وأدوار مقدرش أعملها، أطلع بقى اشتم في الأدوار اللي مقدرش أعملها وأزايد على زمايلي اللي بيعملوها دي قدرات نفسية ما يمكن أنا اللي معنديش الإمكانيات، أنا ممثلة المخرج بيختارني".

أحدث أعمال نهي عابدين

ومن ناحية اخري، يعرض حاليا لـ نهى عابدين مسلسل "مفترق طرق" عبر منصة "شاهد vip"، من بطولة هند صبري، إياد نصار، ماجد المصري، جومانا مراد، هدى المفتي، نهى عابدين وعلي الطيب إلى جانب عدد من الفنانين الذين يظهروا ضيوف للحلقات، يقدم النسخة العربية السيناريست شريف بدر الدين، ويتولى الإخراج أحمد خالد موسى.

قصة مسلسل مفترق الطرق

يندرج مسلسل مفترق طرق تحت قائمة المسلسلات الطويلة، فعدد حلقاته يصل إلى 45 حلقة، كما أنه مقتبس من المسلسل الأجنبي «The Good Wife»، وتأتي أحداث مسلسل مفترق طرق في إطار من الإثارة والتشويق، حول شخصية أميرة التي يتعرض زوجها إلى فضحيه تهدد منصبه العام الذي يشغله، مما يدخل أميرة في أزمات عديدة.

آخر أعمال نهى عابدين

وكان آخر أعمال نهي عابدين هو مسلسل العتاولة الذي تم عرضه ضمن مارثون رمضان 2024، وحقق نجاح جماهيري كبير، ومن المقرر مشاركتها في الجزء الثاني من العمل، شارك فى مسلسل العتاولة عددا كبيرا من نجوم الفن، منهم: أحمد السقا، وطارق لطفي، وزينة، ومي كساب، وسامي مغاوي، وهدى الأتربي، وحنان يوسف، والعمل من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.

قصة مسلسل العتاولة

ودارت أحداث مسلسل العتاولة، في مدينة الإسكندرية، وجسد النجم أحمد السقا من خلاله شخصية نصار، وهو البطل التراجيدي، الذى يعيش صعودًا وهبوطًا في حياته، لكنه يحاول أن يحافظ على الإيجابية في كافة الظروف وفي جميع تعاملاته، في وقت تدفعه ظروف الحياة إلى السلبية، ثم تحصل بعض المتغيرات في حياته.