مها سليم تنفى تعاقدها مع محمد فراج وليس في خطتها الإنتاجية 2025

القاهرة - محمد ابراهيم - مها سليم تنفي تعاقدها مع محمد فراج في رمضان 2025

نفت المنتجة مها سليم ما أشيع عن تعاقدها مع النجم محمد فراج في دراما رمضان 2025 وأن ما نشر في إحدي المواقع الإخبارية عن تعاقدها معه ليس له أساس من الصحة وأن محمد فراج ليس ضمن خطتها الدرامية في دراما رمضان المقبل، وتطالب الصحف والمواقع الإخبارية بتحري الدقة في المعلومات قبل النشر.

مها سليم مع النجم محمد إمام

وتعاقدت المنتجة مها سليم مع النجم محمد إمام على مسلسل في دراما رمضان 2025، من تأليف محمد صلاح العزب، لتستكمل النجاح التي حققته معه من خلال مسلسل "كوبرا" الذى عرضه في شهر رمضان الماضي، وحقق نسب مشاهدة عالية ونال استحسان الجمهور وقت عرضه.

اخر اعمال مها سليم

يذكر أن المنتجة مها سليم شاركت في رمضان الماضي بمسلسلين الأول هو "نعمة الأفوكاتو" بطولة مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية، عماد زيادة، ياسر علي ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقي، طارق النهري، سامي مغاوري، لبنى ونس، سلوى عثمان، وتأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.

قصة مسلسل نعمة الأفوكاتو

وتدور أحداث مسلسل نعمة الأفوكاتو، حول المُحامية الشابة "نعمة" لتتولى مهمة الدفاع عن المظلومين والمقهورين الذين يبحثون عمن يمد إليهم يد العون والمساعدة، حيث تتأرجح حياتها بين مساعدة البسطاء في القضايا العامة وبين الدفاع عن حقوقها الشخصية تجاه زوج يمارس عليها أقصى أنواع الضغوط ولا يتحمل مسؤولياته.

تفاصيل مسلسل كوبرا

أما المسلسل الثانى فهو "كوبرا" بطولة محمد إمام، ومجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبدالمغنى، محمود البزاوى، أحمد عبدالحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخى، دنيا ماهر، ألحان المهدى، منة فضالى، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وكزبرة، وتأليف أحمد محمود أبوزيد، وإخراج أحمد شفيق.

قصة مسلسل كوبرا

وتدور أحداث مسلسل "كوبرا" في إطار من الإثارة والتشويق حول كوبرا الذي يدخل في صراع مع المعلم "شيخون" وشقيقه حربي بمساعدة صديقه سيكا وسط العديد من المطاردات والمناوشات.