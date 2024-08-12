جمبسوت.. درة تخطف الأنظار من أحدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة درة جمهورها ومتابعيها عبر خاصية ستوري حسابها الشخصي علي موقع انستجرام، صورة جديدة من أحدث ظهور لها.

أحدث ظهور لـ درة

وظهرت درة مرتديةً جمبسوت من القماش المنقوش بألوان صيفية، اعتمدت مكياج بسيط يعتمد على الألوان الترابية الناعمة، تركت شعرها البني القصير منسدلًا بين كتفيها بطريقة ناعمة.

أبرز افلام درة

الأفلام المصرية: الأولة في الغرام، الحب كدة، هي فوضى، جنينة الأسماك، ليلة البيبي دول، كلاشنكوف، المسافر، تك تك بوم، سامي أكسيد الكربون، بابا، مصور قتيل، حفلة منتصف الليل، المعدية، حديد، بتوقيت القاهرة، كدبة كل يوم، الباب يفوت أمل، تصبح على خير، شيخ جاكسون، عنترة ابن ابن ابن شداد، مولانا، يوم وليلة، الكاهن، جدران.

درة تعود للسينما كمنتجة ومخرجة

ومن ناحية اخري، شاركت درة متابعيها عبر حسابها على تطبيق انستجرام، صورا من كواليس تحضيرات فيلمها الجديد، حيث أطلت الفنانة علي جمهورها من نافذة جديدة تقودها لعالم الفن، حيث تخطوة خطوتها الجديدة لعالم الإخراج والانتاج من خلال فيلم وثائقي جديد تحت اسم "وين صرنا".

أحدث أعمال درة

وانتهت من تصوير مسلسل "الذنب" مع هاني سلامة، ميرهان حسين، ماجد المصري، بسنت شوقي، ريم سامي، طارق النهري، قصة شاهيناز الفقي وسيناريو وحوار وإخراج رضا عبد الرازق، وتدور أحداث مسلسل "الذنب" في إطار تشويقي ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على إحدى المنصات الرقمية.

وتنتظر درة فيلم جدران، والذي تدور أحداثه حيث تضطر ليلى إلى الإنتقال إلى منزل قديم بحثًا عن مستندات تثبت ملكيته لأمها، لكن هناك الكثير من المصاعب والمخاطر كانوا في انتظارها لتكتشف حقائق صادمه تخص هذا البيت، وشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم والنجمات.

آخر أعمال درة

وكان آخر أعمال درة، مسلسل الأجهر، بطولة الفنان عمرو سعد، والذي تم عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2023، وحقق نجاحا كبيرا خلال فترة عرضه، وشارك في بطولة المسلسل عمرو سعد، درة، سيد رجب، أحمد صفوت، أحمد مجدي، عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، نور النبوي، أنوشكا، وسارة سلامة، وتأليف ورشة ملوك وإخراج ياسر سامي