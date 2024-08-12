نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأسباب مجهولة.. تأجيل حفل رامي صبري ببورسعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استمرارًا لحفلات موسم الصيف، كشف المنظمين على حفل رامي صبري، عن تأجيل الحفل المقرر إقامته في بورسعيد يوم 23 من الشهر الحالي في بورسعيد، دون الكشف السبب.

ونشر منظمين الحفل عبر الصفحة الرسمية للحفل منشورًا كشفت فيه عن تأجيل الحفل لأسباب مجهولة، معلقة: “برجاء العلم أننا اضطرننا إلى تأجيل الحفل لأجل غير مسمى، لظروف طارئة خارجة عن إرادتنا، ونشكركم على الدعم الدائم لنا”.

آخر أعمال رامي صبري

يذكر أن آخر أعمال الفنان رامي صبري طرح أحدث أغنيات ألبومه الجديد "أنا جامد كدة كدة" الذي تحمل اسم "كداب" وسرعان ما لقت الأغنية نجاحًا كبيرًا واشادات واسعة من الجمهور وقد تصدر التريند فور طرحها، حيث أنها تميل إلى النوع الدرامي الذي يحبه ويفضله الجمهور دومًا.

وتحتل أغنية "كداب" الآن التريند الثاني عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وقد وصلت نسبة مشاهداتها نحو 700 ألف مشاهدة، وأغنية "كداب" هي من كلمات الشاعر عمرو المصري وألحان وتوزيع عمرو الخضري.