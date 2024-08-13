مهرجان القلعة 2024.. تجربة موسيقية فريدة تجمع بين الأصالة والحداثة

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد مهرجان القلعة 2024 للموسيقى والغناء لاستقبال جمهوره في دورته الثانية والثلاثين، بدءً من الخميس 15 أغسطس 2024 ولمدة 14 ليلة متواصلة على مسرح محكي قلعة صلاح الدين الأيوبي، تتضمن الفعاليات حفلتين يوميًا بأسعار رمزية تتيح للجميع فرصة الاستمتاع بتجربة فنية متميزة.

برنامج حفلات مهرجان القلعة 2024

يشمل برنامج المهرجان عروضًا متنوعة يحييها نخبة من الفنانين على مدار أسبوعين:

اليوم الأول (15 أغسطس): يشهد انطلاقة قوية مع نسمة عبد العزيز وكارمن سليمان في عرض يمزج بين الكلاسيكية والعصرية.

اليوم الثاني (16 أغسطس): ليلة عربية مع فرقة الموسيقى العربية وكورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب.

اليوم الثالث (17 أغسطس): أنغام الروك والبوب مع بلاك تيما ولؤي.

اليوم الرابع (18 أغسطس): إبداعات الموسيقى الحديثة مع عمرو سليم وحمزة نمرة.

اليوم الخامس (19 أغسطس): موسيقى عالمية مع جلاس أونيون وموسيقى الهند.

اليوم السادس (20 أغسطس): مزيج من الروحانية والحداثة مع فتحي سلامة ودينا الوديدي.

اليوم السابع (21 أغسطس): ليلة طربية مع نادية مصطفى وعلي الحجار.

اليوم الثامن (22 أغسطس): أجواء روحانية مع الإنشاد الديني وإيهاب توفيق.

اليوم التاسع (23 أغسطس): أصالة ومعاصرة مع إيمان عبد الغني وهاني شاكر.

اليوم العاشر (24 أغسطس): إيقاعات سينمائية مع أوركسترا القاهرة السيمفوني ونسمة محجوب.

اليوم الحادي عشر (25 أغسطس): ألحان شبابية مع سمر طارق ومصطفى حجاج.

اليوم الثاني عشر (26 أغسطس): موسيقى تقليدية مع مواويل والشيخ ياسين التهامي.

اليوم الثالث عشر (27 أغسطس): لقاء العمالقة مع سعد العود ومدحت صالح.

اليوم الرابع عشر (28 أغسطس): ختام رائع مع أوركسترا مركز تنمية المواهب وعمر خيرت.

حجز التذاكر

يمكن حجز تذاكر المهرجان عند مدخل القلعة بسعر 60 جنيهًا، يشمل حضور حفلين في الليلة الواحدة. تفتح بوابات الدخول في الساعة الرابعة مساءً، وتبدأ الحفلات في الثامنة مساءً.

التعاون الثقافي والفني

يقام المهرجان بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة، بمشاركة نخبة من نجوم الغناء العربي، وفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، مما يعزز من التبادل الثقافي والفني.

تاريخ المهرجان

انطلق مهرجان القلعة لأول مرة عام 1990، محققًا نجاحًا كبيرًا كمحفل موسيقي وثقافي يسهم في تعزيز الحركة الفنية والثقافية في مصر، وجذب السائحين من مختلف أنحاء العالم.