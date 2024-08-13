"العيال فهمت" عرض مسرحي يحيي الكلاسيكيات في مهرجان المسرح القومي

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أحمد جودة - القاهرة - تشهد خشبة مسرح ميامي بوسط البلد عرض مسرحية "العيال فهمت" ضمن فعاليات مهرجان المسرح القومي، وتقدم المسرحية رؤية جديدة مستوحاة من كلاسيكيات المسرح العالمي، وتعكس التحديات التي يواجهها الآباء في تربية أبنائهم.

قصة المسرحية

تدور أحداث "العيال فهمت" حول كابتن طيار يعاني من فقدان زوجته، تاركة له مسؤولية تربية ثمانية أبناء. يعيش معهم شخص مسؤول عن رعايتهم في غياب الأب، الذي يكتشف مع مرور الوقت أن هذا الشخص غير قادر على تحمل المسؤولية الكبيرة لتربية الأطفال وتلبية احتياجاتهم المتزايدة، مما يؤدي إلى تعقيد الأحداث وتفاقمها.

أداء مميز لرنا سماحة

وتتألق الفنانة رنا سماحة في تجسيد شخصية استثنائية، سبق وأن قدمتها النجمة العالمية جولي أندروز في الفيلم الشهير "The Sound of Music"، وقدمها في السابق الفنانة صفاء أبو السعود في مسرحية "موسيقى في الحي الشرقي" عام 1971، يتم تقديم هذه الشخصية في العرض الجديد بطريقة غنائية مميزة، مما يضيف عمقًا فنيًا للعرض.

مهرجان المسرح المصري

يأتي مهرجان المسرح المصري برعاية وزارة الثقافة، حيث تحمل الدورة الحالية اسم الفنانة القديرة سميحة أيوب. يترأس الفنان محمد رياض لجنة المهرجان، ويديره الفنان ياسر صادق، مع نخبة من النقاد والفنانين في اللجنة، مثل علا الشافعي، عبلة الرويني، مدحت العدل، ووليد يوسف، ويشارك في عضوية اللجنة كبار الشخصيات الفنية والثقافية مثل المخرج خالد جلال والدكتور وليد قانوش.

إرث ثقافي وفني

يستمر مهرجان المسرح القومي في تقديم أعمال فنية ذات قيمة عالية، تجمع بين التراث والحداثة، ويعكس المهرجان إصرار الفنانين وصناع المسرح على إحياء الكلاسيكيات وتقديمها برؤى معاصرة تلبي تطلعات الجمهور المصري والعربي.