شايما حمزة تحتفل بتراث نجاة الصغيرة وحورية حسن في بيت السحيمي

القاهرة - محمد ابراهيم - يستضيف مركز إبداع بيت السحيمي، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الأستاذ الدكتور وليد قانوش، حفلًا غنائيًا مميزًا يوم الخميس المقبل، 15 أغسطس، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ستقوم الفنانة شايما حمزة بأداء مجموعة من أشهر الأعمال الموسيقية التي تخلد تراث كبار الفنانين المصريين والعرب.

تقدير لعمالقة الطرب

سيكون الحفل مناسبة خاصة للاحتفال بذكرى ميلاد اثنين من أعلام الطرب العربي، هما حورية حسن ونجاة الصغيرة، حيث ستقدم شايما حمزة أغانيهما الشهيرة ضمن مجموعة مختارة من الأعمال التي شكلت جزءًا أساسيًا من تاريخ الموسيقى العربية.

برنامج الحفل

يتضمن الحفل أداء عدة أغنيات كلاسيكية من أعمال كبار المطربين والملحنين في النصف الثاني من القرن العشرين، تشمل الأغاني المقدمة: "أما براوة"، "يا أبو الطاقية الشبيكة"، "الطير المسافر"، "من حبي فيك يا جاري"، "قولوا لعين الشمس"، "الحب اللي كان"، "مسا الجمال"، "أحبابنا يا عين"، "كل ده كان ليه"، "مش عوايدك"، و"حانة الأقدار".

سجل الأداء الفني لشايما حمزة

تتمتع شايما حمزة بخبرة واسعة في تقديم الحفلات الغنائية على مسارح صندوق التنمية الثقافية، بما في ذلك قبة الغوري وقصر الأمير بشتاك، إضافة إلى مسرح طلعت حرب بكلية التربية النوعية. تعكس حفلاتها التزامها العميق بالتراث الموسيقي وتعزيز الفن العربي الأصيل.

يُنتظر أن يكون الحفل في بيت السحيمي تجربة موسيقية غنية ومليئة بالأصالة، حيث يتيح للجمهور فرصة الاستمتاع بأجمل ما قدمه الطرب العربي الكلاسيكي ويحتفي بتراث فني خالد.