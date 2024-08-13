بالبوركيني.. أحدث ظهور لحنان مطاوع

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة حنان مطاوع، جمهورها عدة صور جديدة لها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة صيفية من أمام البحر، وكانت مرتدية مايوه بوركيني.

أحدث أعمال حنان مطاوع



ومن ناحية أخرى، تعاقدت حنان مطاوع مؤخرًا على بطولة مسلسل جديد بعنوان تقاطع طرق، هو من ضمن أعمال الـ Off Season، تأليف حاتم حافظ، إخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة أروما، وجاري في الفترة الحالية التعاقد مع باقي أبطال العمل من أجل تحديد موعد انطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة، وايضا تنتظر تحديد موعد عرض مسلسلها الجديد هابي هالوين، ومن المقرر عرضه عبر إحدى المنصات، وتدور أحداثه في إطار تشويقي مثير، ومن تأليف وإخراج أحمد عبده.

آخر أعمال حنان مطاوع



وكان آخر أعمال حنان مطاوع هو مسلسل صوت وصورة، من بطولة: حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة، ولاء الشريف، عماد صفوت، صدقي صخر، هاجر عفيفي، أحمد ماجد، إيمان الشريف، رامي الطمباري، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وايضا شاركت في مسلسل سره الباتع الذي جمعها بـ أحمد فهمي وأحمد السعدني ومن إخراج خالد يوسف، ومسلسل وعود سخية من بطولتها، والذي ضم سلوى خطاب، محمد رضوان، وصفاء الطوخي، ومن تأليف أحمد صبحي وإخراج أحمد حسن.