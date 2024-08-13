بورسعيد تفتح أبوابها لفعاليات مهرجان سينمائي يحمل اسمها في ديسمبر المقبل

القاهرة - محمد ابراهيم -

تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو تستقبل مدينة بورسعيد خلال مطلع شهر ديسمبر 2024 الدورة الأولى لـ مهرجان بورسعيد السينمائي، حيث تشهد المدينة الباسلة أول حدث سينمائي مُنظم خاص بها ويحمل اسمها على مدار تاريخها.

وتشهد المدينة ذات التاريخ النضالي الطويل هذا الحدث السينمائي خلال الفترة من 1 وحتى 5 ديسمبر من العام الحالي، على أن تكون هذه الفترة هي موعد فعاليته سنويًا خلال الدورات القادمة، برئاسة مؤسس المهرجان الناقد السينمائي أحمد عسر.

حيث تقدم عسر بمشروع المهرجان إلى اللجنة العليا للمهرجانات بوزارة الثقافة؛ لإقامة مهرجان بورسعيد السينمائي، في النصف الأول من عام 2023، سعيًا منه لتعزيز النشاط السينمائي للمدينة كونه أحد أبنائها، وأرجع عسر اختيار موعد المهرجان في شهر ديسمبر حتى يكون مواكبًا لشهر الاحتفال بالعيد القومي للمدينة.

يذكر أن اللجنة العليا للمهرجانات، التي منحت الموافقة على إقامة المهرجان، تتكون من: وزارات الداخلية والطيران والسياحة والآثار والتنمية المحلية، وممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ورؤساء النقابات الفنية والأدبية وعدد من المتخصصين والخبراء في المجالات الفنية، برئاسة الدكتور أحمد هنو.

وشكل عسر فريق عمل المهرجان معتمدًا على جزء كبير منه من أبناء مدينة بورسعيد، وعلى رأسهم مديرة المهرجان لوسي مندور، والمدير الفني معتز الدهشان، والمنسق العام ناصر حافظ، وروان معتز، المسؤول الإعلامي للمهرجان، لوضع المدينة على خارطة المهرجانات السينمائية في مصر

كما يعتبر عسر المهرجان فرصة لـ تحقيق أهداف إيجابية على مستويات عدة، منها نشر الثقافة السينمائية ودعم السياحة بالمدينة، واكتشاف المواهب الجديدة، وإقامة الورش الفنية، وإتاحة الفرصة للجمهور لاكتشاف آفاق جديدة للسينما، والتفاعل مع صناعها، ودعم الأفلام المستقلة، وتشجيع الصناع خاصة من بورسعيد في كل تخصصات صناعة الأفلام.

والجدير بالذكر، أن مشروع المهرجان يقام تحت رعاية ومظلة جمعية "بورسعيد للفنون المسرحية والثقافية" برئاسة الفنان عبد السلام الألفي.