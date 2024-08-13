بعد نجاحها في مصر والسعودية.. منتجة مسرحية "السندباد" لكريم عبد العزيز توجه رسالة لفريق العمل

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت آلاء الغزالي منتجة مسرحية "السندباد" لكريم عبد العزيز على توجيه رسالة شكر إلى فريق عمل المسرحية وذلك عقب نجاحها الساحق في جميع عروضها بمصر والسعودية.

ونشرت آلاء،صور تجمعها بفريق عمل المسرحية عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلقت عليها قائلة،:"بعد النجاح الكبير عربيًا وفي مصر، أسدلت ستائر السندباد شكرًا السندباد على هذه التجربة الفنية الثرية انسانيًا وفنيًا،تجربة كواليسها كلها محبة وفن وابداع واحترام ورُقي وتألق تجربة كل شخص فيها ساب بصمته الانسانية والفنية".

وأضافت آلاء،:"شكرًا السندباد الحقيقي النجم الكبير السوبر ستار الخلوق (كريم عبد العزيز ) على كل هذا الحب والابداع نجم لن يكرره الزمان ، سعادتي وفخري بالعمل معه لن توصف صانع البهجة والأجواء الرائعة، النجم الكبير خلقا وإبداعا وانسانيه الرائع كريم عبد العزيز، شكرًا لفراشة المسرح النجمة الجميله نيللي كريم على كل حاجه، شكرًا للمخرج الكبير الاستاذ أحمد الجندي علي هذه التجربه الاكثر من رائعه.

و شكرًا للأستاذ الجميل سامي مغاوري علي تشريفك لينا نورتنا، شكرًا للنجمة اللذيذة الكوميديانة الجميلة، ويزو علي جدعنتك وشطارتك، شكرًا الفنان الجميل اخويا وصديقي، على جمالك وروحك وحبك لشغلك، واخيرا بشكر كل الفنانين اللي كانو موجودين في العمل فردا فردا، ظاظا الجميل اللي بصمته شاهدها كل الحضور مغاوري الشاطر، فاطمه النوبي وأحمد، الشاطرين المحترمين، وأستاذ محمد حسني وأستاذ محمود فتحي، بشكر كل فرد شارك في هذا العمل الكبير وعلي راسهم كرو انتاج محترم تعب وشال واستحمل حاجات كتير علشان العرض يطلع بالجمال كده ابراهيم، كرانشي، صادق، مروان، علي، أحمد، أشرف أنا بعتبركو اخواتي ولن انسي كرو الاخراج الجمال الشاطرين المهذبين، خيري، ميدو، حسام، مارك، ميلاد، احمد علي، منير، حسام، عمرو اخواتي.

انتوا السبب الحقيقي لهذا النجاح الكبير شكرًا الهيئه العامه للترفيه على كل الدعم،، شكرًا الشركة المتحدة على كل التعاون، السندباد تجربة لن انساها وستظل بالنسبالي الاقرب اللي قلبي علي وعد إلى ان نلتقي، الف حمد وشكر يا رب علي كل حاجه، ولئن شكرتم لأزيدنكم".

في سياق آخر حقق النجم كريم عبد العزيز، رقم قياسي جديد بمسرحيته "السندباد" وذلك بعد عرضها في مدينة "أبها"، والرياض و"سيتي ووك" بجدة بـ المملكة العربية السعودية، حيث تصدرت التريند واحتلت المركز الأول على تويتر، عقب عرضها بساعات قليلة.

و جدير بالذكر أن مسرحية «السندباد» من بطولة كل من كريم عبدالعزيز، ونيللي كريم، ويزو، بيومي فؤاد، ومصطفى خاطر، وإنتاج آلاء الغزالي،وإخراج أحمد الجندي.