بالصور.. مريم الجندي ضيفة شريهان أبو الحسن

القاهرة - محمد ابراهيم -

تحل الفنانة مريم الجندي اليوم الثلاثاء الموافق 13 أغسطس ضيفة في سهرة خاصة على هامش فعاليات مهرجان العلمين مع الإعلامية شريهان أبو الحسن من مدينة العلمين الجديدة على شاشة ON في التاسعة مساء، لـ التحدث عن الاعمال الفنية التى تألقت فيها في موسم رمضان الماضي بمسلسلى " العتاولة وكوبرا ".

تواصل مريم الجندي نجاحاتها من خلال المشاركة في مسرحية " ميمو " بطولة النجم أحمد حلمي والتى تعرض حاليًا يومي الخميس والجمعة من كل اسبوع.

آخر أعمال مريم الجندي

يذكر أن مريم الجندي شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل " العتاولة " من بطولة أحمد السقا، وطارق لطفي، وباسم سمرة، وزينة، وصلاح عبدالله، ومي كساب، وميمي جمال، وفريدة سيف النصر ونجوم آخرين، العمل من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سيدرز آرت برودكشين.

مسلسل كوبرا

و أيضا شاركت في مسلسل " كوبرا " بطولة محمد إمام، مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغنى، محمود البزاوى، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخى، دنيا ماهر، الحان المهدى، منة فضالى، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج أحمد شفيق وإنتاج شركة صدف SADAF.