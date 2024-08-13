الأمير بدر بن عبد المحسن ومحمد عبده وعبد الله الرويشد نجوم "جولة المملكة 2024” بصوتي نوال الكويتية وأحلام في حفل استثنائي هذا الصيف (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - ضمن حفلات "جولة المملكة 2024"، وبرعاية الهيئة العامة للترفيه، وبالتعاون مع "برنامج جودة الحياة"، ومن تنظيم وإشراف "مجموعة روتانا للموسيقى"، استمتع الجمهور في الرياض مع النجمتين نوال الكويتية وأحلام بواحدة من اقوى حفلات هذا الصيف، جمعت في اغانيها الطرب والشجن والإيقاع، واستمرّت لما يزيد على خمس ساعات، بدأتها "قيثارة العرب نوال الكويتية" بأغنيتها "سعودي" وأثناءها تزينت شاشات العرض في "مسرح محمد عبده أرينا -روح السعودية" بصورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (سلمه الله) وولي عهده الامين امير الشباب محمد بن سلمان (حفظه الله)، وسط تفاعل جماهيري كبير.



وختمت "فنانة العرب" احلام الحفل باغنيتها "لا هنت" في ليلة استثنائية لم يتمنى لها الجمهور أن تنتهي. وتخلل فقرتي المطربتين الكبيرتين استراحة قصيرة للفرقة الموسيقية الضخمة بقيادة المايسترو السعودي هاني فرحات.

وفي حفلهما المشترك بجولة المملكة، توجهتا نوال واحلام بالشكر إلى معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه على ما يقدمه من ابداع وتميز، وقدمتا برنامجا من اجمل اغاني مشوارهما الحافل بالنجاح والعطاء،فغنت نوال: يا تاعبني، ممنون، ما مات حبي لك، لا تغمض، فيني كثير، بيحسدوني عليه، نجوم الليل، المسباح، خذوني معاكم، وغيرها. وكانت جميلة منها لمسة وفاء لزميلها "سفير الاغنية الخليجية" عبد الله الرويشد فتمنت له موفر الصحة والشفاء، واعادت بصوتها على المسرح اغنيته "دنيا الوله" وسط تفاعل كبير.

كذلك احلام بحب طلبت من الجمهور ان يدعو للرويشد بالسلامة، مؤكدة: "باذن الله سنراه العام القادم معنا في جولة المملكة" وغنت العمل الذي لحنه لها الرويشد في التسعينات بعنوان "لما قلبي". كما استذكرت "مهندس الكلمة" الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن وغنت تعاونها السابق معه في اغنية "المحبة ارض"، وعبرت عن اشتياقها لفنان العرب محمد عبده فأعادت بصوتها رائعته "من بادي الوقت"، ووجهت تحية تقدير إلى الاستاذ سالم الهندي الرئيس التنفيذي لمجموعة روتانا للموسيقى مستذكرة روعة لقاءها وزوجها به هذا الصيف في ماربيا. وخلال فقرتها غنت احلام ايضا: لا تصدقونه، وش ذكرك، ومستغرب، ليه مضايق، حزين، أحتاجك أنا، تدري ليش، لا يروح الليل، وغيرها.

وكانت المطربة نوال قبل فقرتها قد التقت مع اهل الإعلام والسوشيال ميديا. فتمنت ان تجوب مناطق المملكة لتقديم حفلات هناك تتناسب مع الالوان الموسيقية لكل مدينة ومنطقة. وابدت سعادتها بالمشاركة للمرة الاولى في "جولة المملكة"، وتشرفها بالغناء مع احلام في حفل واحد معلنة "هذه المرة الثانية التي أتقاسم أنا واحلام حفل واحد". وكشفت نوال إنه ا بصدد اصدار البوم جديد كل اغانيه تتعاون فيها مع الملحن "عزوف" وتطلقه في نهاية شهر سبتمبر أو مطلع اكتوبر القادم.

اما المطربة احلام فبعد انتهاء الحفل عبرت للاعلاميين عن سعادتها بالنجاح الرهيب للحفل، وامتدحت الجمهور السعودي واصفة اياه "بالوفي" مضيفة: "نحن عندما ندعى للغناء في المملكة العربية السعودية لا نشيل هم لاننا مع الجمهور السعودي نشعر بأنفسنا على ارضنا"، وكشفت في الختام ان جديدها هو اغنية "سنغل" من كلمات منصور الشادي، والحان الفنان علي بن محمد، ومن توزيع خالد عز. والجميل ان احلام خصت جمهور حفلها هذا مع روتانا فقدمت اغنيتها الجديدة لاول مرة لتعلن ولادتها من "جولة المملكة" هذا الصيف.

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