نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ساندي تدعم "تو ليت" عبر صفحاتها على مواقع التواصل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



بعد الجدل الكبير المثار حول مغني الراب "تو ليت"' نشرت المغنية ساندي على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي صور تدعيمية للمطرب "تو ليت" حيث ظهرت ساندي من خلال الصور قناعًا شبيه بتو ليت مع وردة حمراء تدعيمًا له، وأثارت الصورة إعجاب كل متابعي ساندي وأطلقوا عليها لقب "تو ليتة".

تفاصيل أغنية ساندي الجديدة

وكانت ساندي قد طرحت أغنيو بعنوان "أنت تقبل" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والأغنية من كلمات منة القيعى وألحان عزيز الشافعى.

ويعتبر هذا العمل الغنائى هو التعاون الأول للمطربة ساندي مع الشاعرة منة القيعي، والتعاون الثامن مع الملحن عزيز الشافعي، حيث تعاون الثنائى في عدة أعمال استطاعت أن تحقق نجاحًا على منصات الموسيقى المختلفة، وهم "زي النهاردة" و"أحلي من الڤانيليا" و"أزيك النهاردة" و"الحالة الحالة"، و"بعد التان" و"الرعشة" و"اللولبية".

آخر أعمال ساندي

يذكر أن آخر ألبومات ساندى يحمل اسم "اتنين فى واحدة" وضم 8 أغنيات متنوعة من الرومانسى والدراما والهاوس، حيث تعاونت فى الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين مثل جمال الخولى، أسامة محرز، أحمد المالكي، سلمى رشيد، محمد أبو القاسم، محمد يحيى، هيثم نبيل، شريف إسماعيل، محمد خلف، علاء الراوي، أحمد برازيلي، هاني يعقوب، هاني ربيع، كريم عبد الوهاب، أحمد عبد السلام، كتبت ولحنت ساندى أغنية من أغانى الألبوم بمثابة تجربة جديدة لها والأغنية تحمل اسم "زي التمثال".