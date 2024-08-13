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أحمد جودة - القاهرة - تواصل شركة "S Productions" للمنتجة سالي والي، تحضيرات مسلسلها الجديد الذي يشارك في بطولته كل من الفنانين أحمد فهمي، وميرنا نور الدين على أن يبدأ التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة

تفاصيل تعاون أحمد فهمي وميرنا نور الدين في مسلسل جديد

وكشفت الشركة تفاصيل العمل، حيث أوضحت أنه من إخراج أحمد خالد، وتأليف ورشة كتابة هشام هلال.

اعمال تنتظرها شركة “S Productions”



يشار إلى أن شركة "S Productions" للمنتجة سالي والي، تنتظر عرض مسلسل "سراب" للمخرج أحمد خالد، في اكتوبر المقبل عبر منصة TOD.

مسلسل "سراب" أول عمل مصري من إنتاجات TOD الأصلية

ويعد مسلسل "سراب" الذي يقوم ببطولته النجم الكبير خالد النبوي، بمشاركة مجموعة من نجوم الفن، هو أول عمل مصري من إنتاجات TOD الأصلية، فيما تعد شركة "S Productions" منتج منفذ للعمل.

أحدث أعمال شركة “S Productions”

كما تعمل الشركة أيضًا على تحضيرات مسلسل جديد للفنان الكوميدي محمد أنور، ولم تكشف عن تفاصيله بعد.