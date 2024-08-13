مزيج من المغامرة والفانتازيا.. فيلم "Hero Kid" في دور العرض المصرية

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أحمد جودة - القاهرة - بمزيج من المغامرة والفانتازيا والعاطفة العميقة، ينطلق فيلم الرسوم المتحركة Hero Kid في دور العرض المصرية ابتداءً من 14 أغسطس 2024.











قصة فيلم Hero Kid

تدور قصة الفيلم عن ليون لي، وهو صبي صغير مشاكس يعيش في قرية Ever Peace عند سفح جبل Chicheng. وعلى الرغم من نواياه الطيبة لعلاج والدته المريضة، فإن تصرفات ليون تجعله مصدر إزعاج في المدينة.

بعد سلسلة من المغامرات الخطيرة، يكتشف ليون أنه تجسيد للتنين الأسطوري أرهات المروض.

كما يعلم أن والده مالكولم لي، قد أصيب بلعنة من قبل الشرير جين لينج، ومع تعرض العالم للخطر الشديد، يجب على الأب والابن تقديم التضحية القصوى لهزيمة قوى الشر.

صناع فيلم Hero Kid

الفيلم من توزيع Four Star Films ومن إخراج تشيجيانغ ليو، المعروف بأسلوبه الروائي المتميز والبصري الرائع، يعد فيلم Hero Kid تجربة سينمائية لا تقتصر فقط على الترفيه بل تحمل أيضًا رسالة قوية عن الحب والتضحية وجوهر البطولة الحقيقي، مما يجعله مناسبًا للمشاهدة العائلية وعشاق الرسوم المتحركة على حد سواء.