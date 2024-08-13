دياب يعلن موعد طرح أحدث أعماله الغنائية "إتدلع"

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان دياب موعد طرح أحدث أعماله الغنائية، والتي تحمل إسم "إتدلع"، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشر دياب البوستر الرسمي للأغنية، وعلق عليه قائلا:" اتدلع … يوم الخميس ١٥ اغسطس الساعة ٧".

آخر أعمال دياب الدرامية

ويذكر أن آخر أعمال الفنان دياب في الدراما، هو مشاركته في بطولة مسلسل "مليحة"، الذي تم عرضه ضمن موسم رمضان 2024، وحقق نجاحا كبيرا.





أبطال وصناع مسلسل "مليحة"

وضم مسلسل "مليحة" عدد كبير من الفنانين أبرزهم:دياب، ميرفت أمين، سيرين خاص، أشرف زكي، علي الطيب، أمير المصري، وغيرهم من الفنانين، ومن تأليف رشا الجزار، وإخراج عمرو عرفة.





آخر أعمال دياب ف السينما

والجدير بالذكر أنه قد شارك الفنان دياب في فيلم "السرب"، الذي تم عرضه مؤخرا في دور العرض السينمائية، وحقق نجاحا كبيرا وانتشارا واسعا طوال فترة عرضه بالسينمات، ويعد هذا العمل آخر أعماله في السينما.



أبطال وصناع فيلم "السرب"



وشارك في بطولة فيلم السرب نخبة من كبار الفنانين أبرزهم: أحمد السقا، كريم فهمي، شريف منير، أحمد حاتم، هند صبري، دياب، آسر ياسين، قصي خولي، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، منى زكي، إسلام جمال، محمود عبد المغني، وغيرهم من الفنانين، ومن تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.