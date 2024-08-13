نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آمال ماهر تحتفظ بصدارة تريند اكس بعد حفلها في تونس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حققت النجمة آمال ماهر، نجاحًا كبيرًا في حفلها الأخير في مهرجان قرطاج بتونس، واستقبالها الجمهور التونسي استقبال حافل، ومن وقتها مازالت آمال تحتفظ بصدارة التريند عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة وخاصة منصة أكس.

تعليقات الجمهور على حفل آمال ماهر:

وقد أشاد الجمهور التونسي والعربي بالحفل والتنظيم وتألق آمال خلال الحفل، وتم إطلاق لقب "صوت العرب" عليها بعد الحفل الذي قدمت فيه باقة متنوعة من ألمع أغانيها.

وجاءت التعليقات كالتالى: كانت ليلة ماتتنسيش حقيقي أبدعتي يا صوت مصر أقل كلمة تتقال في حقك شكرا علي كل المجهود الرائع من أول المايسترو تامر فيضي لحد الفرقة الموسيقية

ـ ملكة الغناء العربي صاحبه الحنجرة الذهبية

امال ماهر في حفلتها في تونس

ـالوحيدة إلى اتقنت اللهجة التونسية، بأغنية وحدة قدرت تثبت إنها صوت وين مايمشي يخلي بصمة وراه، في أي زمان ومكان تقدر تكون الأولى مهما كلفها الأمر المهم تطلع بنتيجة مشرفة وناجحة، صوت مصر أو بالأحرى صوت العرب

آمال ماهر

آخر أعمال آمال ماهر





ويذكر أن آخر أعمال أمال ماهر، طرحها لألبوم أنا كويسة، وطرحت آمال ماهر 5 أغاني، حصريا عبر منصة سبوتيفاي، وهي: أنا كويسة، أنا الحب، صاحبة عمري، الحكاية في مشهدين، كسبته الرهان.

ويشمل الألبوم العديد من الأغاني المتنوعة ومن أبرزهم أغنية "الحكاية في مشهدين" التي قدمتها للجمهور العام الماضي خلال حفلها في العلمين الجديدة.

آمال ماهر

عودة آمال ماهر بعد غياب طويل

وجدير بالذكر يشهد ميني ألبوم “أنا كويسة” عودة لآمال ماهر للساحة الفنية بقوة بعد غيابها ما يقرب من 3 سنوات عن طرح الأغاني، إذ كانت أغنية “اللي قادرة”، هي آخر أغاني آمال ماهر، وهي تتر مسلسل ليه لأ الجزء الأول بطولة الفنانة أمينة خليل.