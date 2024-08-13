نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "جوزي كنز".. إسعاد يونس تتحدث عن علاقتها بضرتها شريهان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الإعلامية والنجمة إسعاد يونس، عن علاقتها بالفنانة شيريهان، “ضرتها" والتي تزوجها زوجها علاء الخواجة منذ عدة سنوات، مؤكدة أنها تقبلت فكرة الزوجة الثانية بصدر رحب، بسبب حبها وحرصها على استقرار منزلها واسرتها، وذلك من خلال لقائها ببرنامج AB talks، والذي يقدمه الإعلامي أنس بوخش.

وتحدثت إسعاد يونس عن مشاعرها في تلك اللحظة خلال لقائها مع الإعلامي أنس بوخش: “في الأول كنت في حالة صدمة وغيرة وبكاء، وبعدين قعدت أفكر هل أنا مثالية وجميلة الجميلات؟ لأ طبعًا، والراجل ده أنا بحترمه وممكن أتخلى عن كونه يتجوز مقابل إني معايا كل الكنز ده”.

وأردفت إسعاد: “كمان الولاد كانوا سبب كبير في إني أكمل في علاقة الزواج بعد جوازه للمرة التانية، وأفضال الراجل ده عليا كبيرة، وابتديت أهدى لأن الظروف جمعتنا أنا وضرتي ولقيت إنهم حبوا بعض وهي شايفاني قدوتها، وهي هتخلف وهيبقى في شراكة دم بيننا، وكان لازم أخلي الوضع ده متحضر”.

وتابعت إسعاد يونس: “هي في الأول كانت متضايقة من الهجوم اللي كان عليها، ولو كنت طلبت منها عينيها كانت هتديهالي، وأنا حبيت إنسانيتها جدًا وقدرتها على التحمل وصمودها أمام المصايب، واحتياجنا لبعض كان لأن بناتها مينفعش يتربوا في وضع مش صح، وبنعيش كلنا في حالة عائلية وسلام وأنا مش مضطرة أدخل في حروب”.