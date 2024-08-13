انتقلت إلى رحمة الله أم عظيمة.. تامر حسني ينعي مصطفى حسني في وفاة والدته

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن تامر حسني من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن وفاة والدة الداعية مصطفى حسني طالبّا من الجمهور الدعاء لها بالمغفرة.



نعي تامر حسني

وكتب حسني: "انتقلت إلى رحمة الله أم عظيمة أنجبت لنا إنسان من أجمل وأنفع خلق الله .. أخي في الله الداعية مصطفى حسني،، يستحق منا جميعًا بحق محبتنا له وبحق ما قدمه لنا في رحلته أن ندعي لوالدته العظيمة بالرحمة وقراءة الفاتحة وهداية ثوابها لها .. حبيبي مصطفى ربنا يصبرك".

تعاونات تامر حسني ومصطفى حسني

تجمع تامر حسني ومصطفى حسني علاقة صداقة قوية، غير صوت تامر حسني كان لأغلب برامج الداعية مصطفى حسني فقام بغناء تتر برنامج الثمن والجنة في بيوتنا وغيرها.

نعي المتحدة لمصطفى حسني في وفاة والدته

وجاب نص البيان كالتالي: “تنعى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسى، والدة الداعية مصطفى حسنى، والتي وافتها المنية اليوم الثلاثاء، وتتقدم الشركة والعاملون في قنواتها الإعلامية وإصداراتها وشركاتها، بخالص العزاء للداعية مصطفى حسنى، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان”.



أعمال في انتظار تامر حسني



يواصل الفنان تامر حسني تصوير فيلمه الجديد الذي يحمل عنوان "ريستارت" وهو من بطولة تامر حسني وهنا الزاهد بعد النجاح الذي حققاه معا من خلال فيلم " بحبك" ومن المقرر طرح فيلم ريستارت في السينمات خلال الفترة المقبلة، وهو من بطولة نخبة من نجوم ونجمات الفن المصري إلى جانب هنا الزاهد وتامر حسني وهم: باسم سمرة، محمد ثروت، وآخرين من النجوم، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

آخر أعمال تامر حسني



يذكر أن آخر أعمال تامر حسني أغنية يانهار أبيض الذي طرحها اليوم، والأغنية من كلمات أحمد المالكي، ألحان سامر أبو طالب، توزيع أمين جمال، ماستر علي فتح الله.