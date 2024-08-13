نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل طرحها.. تعرف على كلمات "اللي يقابل حبيبي" لـ شيرين عبد الوهاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب لطرح أحدث أعمالها الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "اللي يقابل حبيبي"



كلمات أغنية اللي يقابل حبيبي



وجاءت كلماتها على النحو التالي: اللي يقابل حبيبي سلامي أنا له، لو بيني وبينه إيه ده مهما كان حبيبي والبعد الله يجازيه.. اللي يقابل حبيبي ياخد صورة معاه يبعتها من وراه أسرح في عيون حبيبي وأحكيله عن الحياة.

غريبة الدنيا دي تقرب الحبايب وتلاقي الفرحة جاية تغرب الحبايب.. لا رحمت اللي اتساب ولا ريحت اللي سايب.. ربي العالم بحالي وإني من يوم ما غاب بتحايل على الغياب يرجعلي حبيبي ونقفل للبعد باب.. يا ليالي قربيه حنني قلبه وهاتيه، ومسيره في حضني يجيلي وأحكيله حصلي إيه.



آخر أعمال شيرين عبد الوهاب



والجدير بالذكر آخر أعمال شيرين عبد الوهاب أغنية يا ليلة بيضا، كلمات أيمن بهجت قمر، وتوزيع أسامة الهندي، وغنتها في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي ونجل رجل الأعمال منصور عامر.

