نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصريحاتها الأخيرة.. هدى رمزي تتصدر ترند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة هدى رمزي، ترند جوجل وذلك بعد تصريحاتها الأخيرة في برنامج “تفاصيل” مع الإعلامية نهال طايل، حيث تحدثت عن رأيها في الوسط الفني حاليا ووجهت رسالة خاصة إلى شيرين عبد الوهاب بالإضافة للعديد من الأمور.

وقالت هدي رمزي: أنا أعشق شيرين واعتبرها من الأصوات العظيمة في مصر، كما أنها فنانة عصامية حفرت في الصخر حتى وصلت لمكانتها الحقيقية الحالية.

وأضافت هدي: “الظروف اللي اتحطت فيها شيرين عبدالوهاب، وبتتعامل معاها بتخسرها أسهم كثيرة مع الجمهور، لأن الخوض في الحياة الشخصية يدمر أي فنان وأي إنسان عادي وسط أصدقائه”.

وقالت هدى: فيلم جري الوحوش جمع بين عباقرة من الفنانين وهم نور الشريف ومحمود عبدالعزيز وحسين فهمي وحسين الشربيني ونورا، إلى جانب المؤلف محمود أبو زيد والمخرج علي عبدالخالق، وقدمنا وقتها عظمة فنية من المستحيل تكرارها في الزمن الحالي.. سعيدة جدًا بتحويل فيلم جري الوحوش لعمل درامي، خاصة أنه عمل مهم جدًا، وأعتقد أن ريهام عبدالغفور هي الأنسب لتقديم شخصية وفاء التي ظهرت بها في العمل.