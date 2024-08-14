بعد صدور "تيجي نسيب" و"خليك معاها" من ألبوم أنغام.. قائمة أغاني بتوقيع أكرم حسني

القاهرة - محمد ابراهيم -

كانت مشاركة أكرم حسني في ألبوم أنغام الجديد " تيجي نسيب" مفاجأة لم يتوقعها الجمهور، وأشاد الجمهور بالأغنتين الذي قام بتأليفهم، لكن لم تكن هذه المرة الأولى لأكرم حسني في مجال تأليف الأغاني فهو شاعر غنائي قدم عدة أغاني من تأليفه في أعماله الفنية ونجحت وحققت نجاح كبير جدًا، ولكن هذه المرة أراد الخروج عن المألوف بطبيعة الأغاني الحزينة والفراق وهو ما جعل الجمهور يتعجب كيف لفنان كوميدي تقديم هذه المعاني الحزينة في أغاني ؟

وفي السطورالقادمة نرصد أبزر أغاني بتوقيع أكرم حسني التي لاقت نجاح كبير



أغنية بابا جه



قدم أكرم حسني أغنية بابا جه بموسم رمضان الماضي من خلال تتر مسلسل " بابا جه"، وناقش أكر حسني بالأغنية فكرة معاناة الأب مع أولاده، وهى من كلمات أكرم حسني وألحان كريم عاشور، وتوزيع أحمد وحيد كينج

ومن كلماتها: في بابا وفي بابي في ابويا وفي دادي عصبي ان كان أو كان هادي

دوره يطبطب ويدادي

يا بابا انت الهيرو انت اللي جايبها من الزيرو باتمان وزمايله يجولك

ياخدوا الاذن وبيطيروا



أغاني فيلم العميل صفر

قدم أكرم حسني أغنية على مين ياسطى من فيلم " العميل صفر" وحققت الأغنية نجاح كبير، كما قدم أغنية هنهد الدنيا رفص ووصلت نسب المشاهدة إلى ما يقرب من 2 مليون عبر قناة أكرم حسني الرسمية بيوتيوب ومن كلمات أغنية هنهد الدنيا رقص:

هنهد الدنيا رقص لأ فك مش كده

دي الفرحة جاية، جاية وعليّ مأكدة

البيت هيبقى قصر وفي أحلى مكان في مصر

شاي بالنعناع العصر يجي لك وإنت ممددة

هنهد الدنيا رقص لأ فك مش كده

أغنية لو كنت

قدم أكرم حسني ديوتو مع هيفاء وهبي في أغنية لو كنت وحققت الأغنية نجاح كبير ووصلت نسبة مشاهدتها إلى 88 مليون مشاهدة عبر قناة يوتيوب الرسمية لأكرم حسني، ومن كلماتها:

لو كنت أرنب كان أكيد هيبقى الفيل صديقي

لو كنت مجلة كنت هاكون سمير مش هبقى ميكي

لو كنت خاتم طبعا كنت هاتألمظ عليكي

لو كنت جبل طارق أنا كنت سألتك عن مضيقي

أغنية السهر والأنبساط

شارك أكرم حسني حميد الشاعري وهشام عباس في ديوتو غنائي لأغنية السهر والأنبساط ووصلت نسبة المشاهدة لها 12 مليون عبر يوتيوب، ومن كلماتها: السهر والإنبساط

الطبلة وصوت الصاجات

جوز ولوز ومكسرات

بيخلوا القلب يرقص

الهيصة والإحتفال

والبنات حلوين جمال

في دلع وفي دلال

ما تيلا بينا نرقص