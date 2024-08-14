نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدين يحتفل بتصدر أغنية "كلام عينيه" لقائمة بيلبورد لشيرين عبد الوهاب في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

احتفل الملحن مدين بنجاح وتصدر أغنية كلام عينيه لقائمة بيلبورد، حيث حرص "مدين" على مشاركة جمهوره بصورة شيرين عبد الوهاب من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه:" ولسه أغنية كلام عينيه متصدرة المركز الأول للأغاني الأكثر استماعا في بيلبورد".



وأضاف:" الأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان مدين، وتوزيع حسن الشافعي".



كلمات أغنية كلام عينيه



وجاءت كلمات الأغنية عالنحو التالي /كلام عينيه في الغرام أحلى من الأغاني

من كلمتين من سلام ببقى حد ثاني

لما يميل قلبي أنا وياه يميل

تفديه عيوني وعمري كله مش قليل

كلام عينيه في الغرام أحلى من الأغاني

من كلمتين من سلام ببقى حد ثاني

لما يميل قلبي أنا وياه يميل

تفديه عيوني وعمري كله مش قليل

ليلي يا ليل يا ليلي

يا ليل يا ليلي من غرامه ليلي طال

حبيب سنيني بينه وبيني

يا قلبي خطوة واحدة يعني مش خيال

ليلي يا ليل يا ليلي

يا ليل يا ليلي من غرامه ليلي طال

حبيب سنيني بينه وبيني

يا قلبي خطوة واحدة يعني مش خيال

يا روحي، روحي معه وفي جماله ضيعي

طمع في سحر الحياة حسنه مش طبيعي

ده اللي القمر من عينيه والله غار

دي الابتسامة شمس طالعة من النهار

يا روحي، روحي معه وفي جماله ضيعي

طمع في سحر الحياة حسنه مش طبيعي

ده اللي القمر من عينيه والله غار



دي الابتسامة شمس طالعة بالنهار

ليلي يا ليل يا ليلي

يا ليل يا ليلي من غرامه ليلي طال

حبيب سنيني بينه وبيني

يا قلبي خطوة واحدة يعني مش خيال

ليلي يا ليل يا ليلي

يا ليل يا ليلي من غرامه ليلي طال

حبيب سنيني بينه وبيني

يا قلبي خطوة واحدة يعني مش خيال

ليلي يا ليل يا ليلي

حبيب سنيني بينه وبيني آه يا ليلي

ليلي يا ليل يا ليلي

يا ليل يا ليلي من غرامه ليلي طال

حبيب سنيني بينه وبيني

يا قلبي خطوة واحدة يعني مش خيال

ليلي ليلي يا ليل يا ليلي

يا ليل يا ليلي من غرامه ليلي طال

حبيب سنيني بينه وبيني

يا قلبي خطوة واحدة يعني مش خيال آه، آه

