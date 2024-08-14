هيتخرجوا منها ايه.. تامر أمين يهاجم مواد الأدبي في الثانوية العامة: الأفضل تجهيزهم لسوق العمل

القاهرة - محمد ابراهيم - طالب الإعلامي تامر أمين بإجراء تغييرات جذرية على مناهج مرحلة الثانوية العامة، وخاصة مواد القسم الأدبي، وذلك خلال تقديمه برنامجه "آخر النهار" عبر قناة النهار.

وقال تامر أمين: "إحنا من الثمانينيات بنتكلم عن تطوير المناهج، وكل اللي حصل في 40 سنة إنك شيلت الحشو والزيادات، لكن المناهج هي هي بنسبة 90%، وآن الأوان نغيرها".

واستكمل حديثه قائلا: "القسم الأدبي مشكلة المشاكل، إيه في المواد الأدبية اللي بيدرسها طلبة الثانوية العامة مفيد هذه الأيام؟ وإيه استفادة طالب الثانوية العامة في دراسة تاريخ وجغرافيا لمدة 3 سنوات؟ ويدرس فلسفة ومنطق ليه؟ هيستفيد منهم في إيه عند الدخول إلى الكلية أو سوق العمل؟

وأضاف تامر أمين: "الطالب ممكن يدخل آداب قسم فلسفة، على عيني وراسي لكن يتخرج إيه؟ هل عندنا وظيفة اسمها فيلسوف؟ آخره يحاول يدور على شغلانة مدرس فلسفة، وكذلك أقسام التاريخ".

ودعا تامر أمين إلى أن يقتصر تدريس المواد الأدبية على المراحل التعليمية المبكرة، مشيرًا إلى أنه "تم تدريس هذه المواد في المرحلتين الابتدائية والإعدادية، وأنه من الأفضل في المرحلة الثانوية أن يُركز على تجهيز الطلاب لسوق العمل".