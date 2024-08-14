بسمة بوسيل تتألق في أولى أغانيها المغربية بـ رابطة شعر على هيئة إبريق شاي

القاهرة - محمد ابراهيم -



طرحت المغربية بسمة بوسيل منذ عدة أيام أول أغنية مغربية لها وأشاد بها عدد كبير من جمهورها معجبيها وظهرت بسمة بإطلالات غربية على مدار الأغنية.

تفاصيل إطلالات بسمة بوسيل



وظهرت بسمة بإطلالات من عصور مختلفة كما أنها ارتدت رابطة شعر على هيئة إبريق شاي وغيرها من الإطلالات العجيبة خلال الكليب، وحققت نجاح كبير ومشاهدات عالية عبر يوتيوب في يومين فقط من طرح الأغنية.



تفاصيل الأغنية



أغنية “لـ بسمة” من كلمات وألحان وتوزيع كوثر صديق، وميكس وماستر مصطفي رؤوف، إشراف عام ياسر بوسيل.



كلمات أغنية لـ بسمة



هاد الجبال تعنق فيا

وتقولي شحال أنا قويه

وتعطيني الدنيا هديه

حيت الضحكة بقا هيا هيا

هاد الجبال تحكي ليا

وتعطيني الدنيا هديه

وتجولي شحال أنا قوية

حيت البسمة بقا هيا هيا

أنا حياتي بنيتها على المحبة

نعيش نهاري وليلي غير بالموده

نبغي اللي يبغيني

نعيش نهاري وليلي

نسول أنا فأحبابي

واللي يحتاجني يلقاني

أنا حياتي بنيتها على المحبة

نعيش نهاري وليلي غير بالموده

نبغي اللي يبغيني

نعيش نهاري وليلي

أنا حياتي بنيتها على المحبة



آخر أعمال بسمة بوسيل



وفي سياق آخر، طرحت بسمة بوسيل مؤخرًا أحدث أغانيها بعنوان "جراج عمومي" على موقع يوتيوب، الأغنية من كلمات مصطفى حسن، ألحان كريم عاشور، وتوزيع اماديو، ومكس وماستر مصطفى رؤوف.

تأتي هذه الأغنية بعد نجاح أغنيتها السابقة "قال في حقي" التي تصدرت قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة في مصر وحصلت على المركز الـ20 من أصل 50 فيديو.



كلمات الأغنية



أنت قوم، وأنتي قومي.. كله برا قلبي يلا، قلبي مش جراج عمومي.. ولا عايزة أحب ولا أتحب سيبوني ارتاح.. أنا كل من هب ودب شبعني جراح.. قلبي من اللحظة ديا خلاص مغلق للإصلاح.. أنت قوم، وأنتي قومي.. كله برا قلبي يلا، قلبي مش جراج عمومي