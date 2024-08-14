نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مريم الجندي: مكنتش عاوزه استسهل وخفت ابوظ اسم والدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حلت الفنانة مريم الجندي كضيفة مع الإعلامية شيرهان أبو الحسن على قناة أون في حد النجوم على هامش مهرجان العلمين، وتحدثت عن دخولها عالم الفن وعلاقتها بوالدها.



مريم الجندي: محبتش اقول اني بنت محمود الجندي



وعن معرفة الجمهور كونها ابنه القدير محمود الجندي قالت:"كنت عايزة اعرف الجمهور هيتقبلني ولا لا ما أنا ممكن أبقى دارسة جدا وشاطرة في الدراسة وميبقاش ليا قبول مع الجمهور وممكن ميحبونيش ويبقى دمي تقيل، ومكنتش عايزة دا يتربط بوالدي بأي شكل من الأشكال، لو أنا طلعت فاشلة مش عايزة دا يأثر على اسمه هو، وعايزة اثبت نفسي، أني تعبت واشتغلت زيي زي كل الناس ومكنتش عايزة استسهل ولو كنت قولت أني مريم محمود الجندي الطريق كان هيبقى أسهل في حاجات، ولما الناس عرفت أني بنته دا وترني جدا بس اتبسطت لما الاقي حد بيدعيله على حاجة أنا منزلاها".



آخر أعمال مريم الجندي



يذكر أن مريم الجندي شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل " العتاولة " من بطولة أحمد السقا، وطارق لطفي، وباسم سمرة، وزينة، وصلاح عبدالله، ومي كساب، وميمي جمال، وفريدة سيف النصر ونجوم آخرين، العمل من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سيدرز آرت برودكشين.

قصة مسلسل العتاولة.



ودارت أحداث مسلسل العتاولة، في مدينة الإسكندرية، وجسد النجم أحمد السقا من خلاله شخصية نصار، وهو البطل التراجيدي، الذى يعيش صعودًا وهبوطًا في حياته، لكنه يحاول أن يحافظ على الإيجابية في كافة الظروف وفي جميع تعاملاته، في وقت تدفعه ظروف الحياة إلى السلبية، ثم تحصل بعض المتغيرات في حياته.



مسلسل كوبرا



و أيضا شاركت في مسلسل " كوبرا " بطولة محمد إمام، مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغنى، محمود البزاوى، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخى، دنيا ماهر، الحان المهدى، منة فضالى، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج أحمد شفيق وإنتاج شركة صدف SADAF