هيدي كرم وأبطال مسرحية نوستالجيا 80 /90 في سبوت لايت مع شيرين سليمان

القاهرة - محمد ابراهيم - تستضيف الإعلامية شيرين سليمان في الحلقة الجديدة من برنامجها سبوت لايت المذاع على شاشة صدى البلد، الفنانة هيدي كرم التي تتحدث عن كواليس مشاركتها في مسلسل “الوصفة السحرية”، ومشاركتها أيضًا في بطولة فيلم “آل شنب” مع عدد من النجمات منهم ليلى علوي ولبلبة وسوسن بدر والذي عرض في الدورة السابقة من مهرجان الجونة السينمائي ومن المقرر عرضه في الفترة القادمة، كما تتحدث ايضا عن سر نبرة الصوت المختلفة التي ظهرت بها في الفيلم وكيف تدربت عليها وتكشف أيضًا الشخصية الحقيقية التي استوحت منها بعض ملامح الشخصية التي ظهرت بها في الفيلم والتي تعتبر هي المرة الأولى التي تقدم فيها شخصية بهذا الشكل، كما تتحدث أيضًا عن علاقتها باسرتها وابنها نديم ووالدتها التي ظهرت معها في العديد من المقاطع المصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتتحدث عن اكثر الشخصيات التي أثرت فيها نفسيًا وكيف تخلصت من ضغوط تلك الشخصية، وتكشف خلال اللقاء عن حبها لافلام الاكشن ورغبتها في تقديم تلك النوعية من الأفلام وأيضًا رغبتها في تجسيد شخصية اسمهان.

تفاصيل اللقاء

وتستعرض شيرين سليمان خلال الحلقة لقاء خاص مع الفنان تامر عبد المنعم وابطال مسرحية نوستالجيا 80 /90 التي حققت نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية ومن المقرر أن يستمر عرضها خلال الفترة المقبلة في العديد من محافظات مصر.

وتستعرض أيضًا خلال الحلقة لقاءات خاصة مع أبطال المسرحية الاستعراضية سيرك عم عزوز والتي يتم عرضها حاليًا على مسرح الحياة.

برنامج سبوت لايت

برنامج سبوت لايت تقدمه الإعلامية شيرين سليمان ويذاع أسبوعيًا على شاشة صدى البلد يوم الجمعة الساعة الحادية عشر مساءً.