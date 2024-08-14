تعليق جديد من ماندو العدل على قرار تأجيل "الملحد"

القاهرة - محمد ابراهيم - علق المخرج ماندو العدل على قرار تأجيل عرض فيلم الملحد مرة أخرى بالأدلة والصور، من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مشيرًا أن الفيلم صالح للعرض من قبل الرقابة.



وكتب ماندو العدل:" بعتذر لكل اصدقائي اللي عزمتهم علي العرض الخاص لفيلم الملحد.. العرض مش هيتعمل في ميعاده.. والفيلم مش هينزل في ميعاده.. والحقيقة معرفش ليه … الاجابة عند السيد الرقيب علي المصنفات الفنية … الفيلم جاهز للعرض.. وانتهت جميع مراحله من مونتاج ومكساج وتصحيح الوان و الرقابة اديتله ترخيص بالعرض بعد شهور من المشاهدات".



ماندو العدل يكشف حقيقة تشويه الفيلم للدين الإسلامي



وأضاف:" بل وصل الأمر إني نزلت صورت مشهد مضاف و المنتج أحمد السبكي صرف كتير علي دعاية الفيلم في الشوارع بناءً علي هذا الترخيص..و رجع شال الدعاية تاني للأسف ودي خسارة فادحة وده ينفي تمامًا الهراء بتاع أصل الصناع بيعملوا دعاية رخيصة للفيلم … ومرفق مع البوست صورة الترخيص وصورة إجازة الرقابة للسيناريو .. اللي لأول مرة الرقابة تكتب في الورقة الاخيرة للسيناريو ما يشبه الشكر والتوضيح.. وده نص ما كتب علي الورقة الأخيرة الفيلم لا يشوه الدين الإسلامي قط بل يكشف الحجاب عن بعض الذين يفسرون الاسلام على أهوائهم، الفكرة هتوصل هتوصل بإذن الله عاجلًا أو آجلًا".

أحمد السبكي يوضح موقف الأزهر الشريف من فيلم الملحد

وقال المنتج السينمائي أحمد السبكي منتج فيلم الملحد أن الفيلم لا يوجد به أي شئ مخالف للدين الإسلامي، وأن الفيلم مميز وبه أشياء تفيد المواطنين، وأن هناك شخصيات من الأزهر الشريف قامت بمراجعة الفيلم.



قصة فيلم الملحد

بعد طرح البروم الرسمي الخاص بالفيلم في الفترة الماضية تبين أن قصة فيلم الملحد تدور حول الشاب أحمد حاتم الذي يتجه إلى الإلحاد بسبب تشدد والده الديني وتعصبه مما جعل إبنه يتجه إلى الإلحاد والكفر، وتقف ومن ثمّ تدور باقي أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق.

أبطال وصناع فيلم الملحد

ويشارك في بطولة فيلم الملحد كوكبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان محمود حميدة، أحمد حاتم، حسين فهمي، صابرين، شيرين رضا، تارا عماد، الراحل مصطفى درويش، أحمد السلكاوي، وآخرين من النجوم، والعمل من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل وإنتاج أحمد السبكي.