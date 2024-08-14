تعرف على إجمالي إيرادات الأفلام أمس

القاهرة - محمد ابراهيم - تواصل الأفلام المعروضة في دور العرض السينمائية، تحقيق إيرادات مختلفة في شباك التذاكر، ومن بين هذه الأفلام: ولاد رزق 3 -القاضية، اللعب مع العيال، عصابة المكس، جوازة توكسيك، إكس مراتي، أهل الكهف.

فيلم "إكس مراتي"

تصدر فيلم "إكس مراتي" بطولة الفنان هشام ماجد والفنانة أمينة خليل المركز الأول في شباك التذاكر، أمس الثلاثاء،حيث حقق إيرادات بلغت مليون، و353 ألف، و733 جنيهًا.

فيلم "ولاد رزق3-القاضية"

حقق فيلم "ولاد رزق3- القاضية" بطولة الفنان أحمد عز والفنان عمرو يوسف، إيرادات في شباك التذاكر، أمس الثلاثاء بلغت 333،740 جنيهًا.

فيلم "اللعب مع العيال"

بينما حقق فيلم "اللعب مع العيال" بطولة الفنان محمد إمام، إيرادات بلغت 181،330 جنيهًا، ليحتل المركز الثالث في شباك التذاكر.

فيلم "عصابة الماكس"

وحقق فيلم "عصابة الماكس" بطولة الفنان أحمد فهمي، إيرادات بلغت 73،308 جنيهًا، ليحتل المركز الرابع في شباك التذاكر.

فيلم "جوازة توكسيك"

وحقق فيلم "جوازة توكسيك" بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد ومحمد أنور، إيرادات بلغت 53،232 جنيهًا.

فيلم "أهل الكهف"

وحقق فيلم "أهل الكهف" بطولة الفنان خالد النبوي، إيرادات بلغت 22،603 جنيهًا.، ليحتل المركز الخامس والأخير في شباك التذاكر.