نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الثقافة يتفقد "متحف محمود مختار" ويوجه بعمل مستنسخات لأهم أعماله وتسويقها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تفقد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، قاعات العرض المتحفي، لمتحف محمود مختار، وذلك ضمن سلسلة جولاته التفقدية للمواقع الثقافية التابعة للوزارة، لمتابعة سير العمل بها، وذلك بحضور الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية.

إشادة بعبقرية محمود مختار

أكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن المثال الراحل يُعد علامة مضيئة وعبقرية متفردة في تاريخ النحت المصري الحديث، ومرجعًا فنيًا يحتذى به كأحد أهم رواد هذا الفن العريق، مشيدًا بالمستوى التنظيمي والإبداعي الذي اتسمت به قاعات العرض، وما تضمنته من أعمال فنية غاية في الثراء، مؤكدًا أن المتحف يُعد مؤسسة متكاملة للدارسين والباحثين والأجيال الجديدة من النحاتين.

توجيهات لدراسة إنتاج مستنسخات للأعمال الفنية

ووجه وزير الثقافة، بدراسة عمل مستنسخات لأهم الأعمال الفنية للمثال الراحل محمود مختار، تمهيدًا لتسويقها في المعارض والمتاحف الفنية التي تقام داخل مصر وخارجها، وتعريف الجمهور بدور الفنان محمود مختار في إثراء الحركة الفنية المصرية الحديثة.

نبذة عن متحف محمود مختار

أنشئ متحف محمود مختار تكريمًا لنبوغه، ويعد مختار هو المثال الأول في العصر الحديث الذي عبر في أعماله عن شخصية البلاد، وأعاد تقديم فن النحت المصري.

يحتوي المتحف على أكثر من 175 عملًا من أعمال مختار بالإضافة إلى أدواته الخاصة التي كان يستخدمها في النحت، وكذلك وثائق وصور نادرة لمختار، وأهم الجوائز والأوسمة العالمية التي حصل عليها.