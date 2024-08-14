نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. مريم الجندي تتصدر محركات البحث جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة مريم الجندي محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما كشفت خلال لقاء لها عبر شاشة تلفزيون قناة أون من مهرجان العلمين الجديدة مع الإعلامية شريهان أبوالحسن، عن السبب وراء عدم افصاحها إنه ا ابنة الفنان الراحل محمود الجندي، وأشارت إنه ا تخوفت من الفشل وتسيئ لإسم والدها.

سبب تصدر مريم الجندي محركات البحث جوجل

وقالت مريم الجندي: «كنت عايزة اعرف الجمهور هيتقبلني ولا لا ما أنا ممكن أبقى دارسة جدا وشاطرة في الدراسة وميبقاش ليا قبول مع الجمهور وممكن ميحبونيش ويبقى دمي تقيل، ومكنتش عايزة دا يتربط بوالدي بأي شكل من الأشكال».

وتابعت: «لو أنا طلعت فاشلة مش عايزة دا يأثر على اسمه هو، وعايزة اثبت نفسي، أني تعبت واشتغلت زيي زي كل الناس ومكنتش عايزة استسهل ولو كنت قولت أني مريم محمود الجندي الطريق كان هيبقى أسهل في حاجات».

اخر اعمال مريم الجندي

وكان اخر اعمال مريم الجندي هو مسلسل العتاولة من بطولة أحمد السقا، وطارق لطفي، وباسم سمرة، وزينة، وصلاح عبدالله، ومي كساب، وميمي جمال، وفريدة سيف النصر ونجوم آخرين، العمل من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سيدرز آرت برودكشين.

قصة مسلسل العتاولة

وتدور أحداث مسلسل العتاولة حول نصار وشقيقه خضر اللذين يعملان في السرقة والنهب ثم يكتشفان بعد توبة أحدهما عن السرقة أنهما ليسا أخين وأن والدتهما «سترة العترة»، التي تجسد دورها الفنانة فريدة سيف النصر، هي من دبرت ذلك حتى تستفيد من غنائم ما يسرقانه معًا.

مريم الجندي في مسلسل كوبرا

وايضا شاركت في مسلسل «كوبرا» بطولة محمد إمام، مجدي كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغني، محمود البزاوي، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخي، دنيا ماهر، ألحان المهدي، منة فضالي، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج أحمد شفيق وإنتاج شركة صدف SADAF.

قصة مسلسل كوبرا

ويقدم محمد إمام في «كوبرا» دراما شعبية تتخللها الكوميديا والأكشن، حيث يخوض رحلة هروب طويلة خلال شخصية شاب يدعى على صالح المعداوي الشهير بـ«كوبرا» الذي يخرج من السجن ويأمل في بداية حياة جديدة ولكنه يجد مُعلمه السابق في عالم الجريمة «شيخون» يورطة في جريمة قتل ويفقد أمه وأخته ويضطر للتنقل بين عده مُدن للإختباء برفقة أصدقائه القُدامى أملًا في إثبات براءته.