نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رامي جمال يطرح "ع الرايق".. فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح النجم رامي جمال منذ قليل، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، أغنية "ع الرايق"، وهي من كلمات عمرو المصري، ألحان محمود أنور، توزيع وميكس وماستر محمد مجدي.



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كلمات أغنية ع الرايق رامي جمال

ع الرايق.. براحة عليهم مش كده يعني الله يخليكي.. بتدبي الأرض تطلعي ماس كهربا يرضيكي..شايفة الحاسدين باصين إزاي يا خطيرة عليكي.. شغلتي الطبلة في قلبي اللي معدي ما بيهدي.. محدش يقدر يدخل لجمالك في تحدي.. انتي القمر اللي في عين الشمس تسدي تسدي.. طب ع الرايق علشان كله بيضايق.. اه يا متسببة في حرايق جو نفوس الغاليين.. طب ع الهادي ارحمي وبلاش تتمادي.. دلعك عالي ومش عادي ما تداري الغمازتين.. شوقتي الشوق اه يا نجمة وعالية ولامعة زيادة.. أستاذة في فن الرقة وشاطرة وواخدة شهادة.. انتي اللي مافيش منك غير نسخة ومش متعادة.. عودك مرسوم يتفسر يتقدر بالغالي.. ومكانك أصلًا مش وسطنا ده مكانك عالي وجمالك أجمد وأبعد من كل اللي في بالي.

أغنية حالته صعبة رامي جمال

وكان النجم رامي جمال، قد طرح منذ قليل أيضًا أغنية "حالته صعبة"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهي من كلمات محمد جمال، ألحان فارس فهمي، توزيع وميكس وماستر أحمد أمين.