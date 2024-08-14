نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيديو.. محمد رمضان يعلن تأجيل حفله في لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان محمد رمضان، عبر مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، عن تأجيل حفله في لبنان لحين إشعار آخر، وذلك بسبب الأوضاع الأمنية في البلد.

محمد رمضان يعلن تأجيل حفله بلبنان

وكتب محمد رمضان: جمهوري اللبناني الغالي طبعًا كنت أتمنى الحفلة تكون في ميعادها ومأجلهاش وكنت على أتم الاستعداد لده، ولكن القائمين على الحفل ومكان الحفل نظرًا للأحداث والظروف الصعبة اللي بتمر بيها لبنان أجلوا الحفل لحين إشعار آخر، وتمنياتي للشعب اللبناني بالرخاء والسعادة والاستقرار.

أحدث افلام محمد رمضان

ومن ناحية اخري، يشارك محمد رمضان في فيلم أسد أسود بطولة الفنان محمد رمضان، يشارك فيه كل من: خالد الصاوي، رزان جمال، علي قاسم، ماجد الكدواني، محمود السراج، وآخرون، والعمل من تأليف شيرين وخالد ومحمد دياب، ومن إخراج محمد دياب، يجسد محمد رمضان خلاله شخصية علي بن محمد الفارسي، ويقود لثورة ضد الجيش العباسي، وتقع الأحداث في عام 1280 ميلادية في حقبة المماليك.

اخر اغاني محمد رمضان

وايضا طرح أغنية «كبير بلد»، عبر قناته على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، ومختلف منصات الموسيقى الرقمية، وجاءت كلماتها كالآتي: «أسد.. أسد، أخوك أه، يثير الجدل، يدول شغب، يازميلي اه، كبير بلد، يا خيول سبق، اسد.. اسد، أخوك اه، يثير الجدل، يدور شغب، يا زميلي اه، كبير بلد».

وايضا طرح اغنيه «مفيش كدة» عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، وتضمنت كلماتها: ««نازل بالليل أقضي سهرة موت، اللوكيشن عـالصحاب Go، بالي رايق المزاج فوق، قابلت بنوتة جميلة موت، قولتلها هو في جمال كده، ضحكنا لبعض بقينا صحاب كده، في حياتي أنا مشوفتش كده، بالجمال ده لا لا مفيش كده، مفيش كده.. مفيش كده.. مفيش كده.. مفيش كده، بيبي شوفي كل دولا محتاجين قبول».

اخر اعمال محمد رمضان الدراميه

وكان اخر اعمال محمد رمضان الدراميه هو مسلسل "جعفر العمدة" حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا على مستوى العالم العربى، بطولة النجم محمد رمضان، هالة صدقي، زينة، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، عماد صفوت، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.