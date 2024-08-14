نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بفستان فلوري.. بوسي تتألق بأحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة بوسي جمهورها بصور لها من أحدث ظهور، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وظهرت “بوسي” وهي ترتدي فستان بينك فلوري كت، ووضعت ماكياج مناسب للون بشرتها، وتركت شعرها منسدلا مما أثار إعجاب متابعيها.

آخر أعمال بوسي الدرامية

يذكر أن آخر أعمال بوسي في الدراما هو مسلسل "الديفا"، والمسلسل من بطولة سيرين عبد النور، يعقوب الفرحان، بوسي، وسام فارس، ستيفاني عطا الله، دوري السمراني، نبال عرقجي، مهيرة عبد العزيز، ميشال أضباشي، هادي شتت، والمسلسل من تأليف إنجي القاسم وسارة مراد وهند رضوان، وإخراج رندة علم.

آخر أعمال بوسي السينمائية



قدمت آخر أعمالها في مجال السينما فيلم "انت حبيبي وبس" بطولة محمود الليثى، بوسى، محمد ثروت، إيمان السيد، أحمد حلاوة، ومن تأليف سيد السبكى، وإخراج أحمد البدرى، دارت الاحداث في إطار كوميدي لايت حول الفنان المشهور (زيكو)، الذي يضطر للزواج من بوسي، بعد أن اشترط جدهما في وصيته زواجهما للحصول على الميراث والذي يبلغ خمسة مليون جنيه، ومع تطور الأحداث يتحول ارتباطهما إلى حب حقيقي.

كلمات أغنية “دنيا جديدة” لـ بوسي

لما حلمت بدنيا جديدة

خدني الحلم لسكة بعيدة

وبعت الكل عشان أحلامي

فكرت إن أنا هبقى سعيدة

معرفتش أحسب على مهلي

لما لقيت حلمي بيندهلي

بعت اخواتي وأبويا وأهلي

ولقيت نفسي فجأة وحيدة

يغور كل دة

لو التمن قلة رضا

يا أبويا كنت منعتني



يغور كل دة

لو التمن قلة رضا

حلمي اللي كان بيشدني

خلاني أسيب جنة رضاك

وجاية بمد إيديا خدوني

في حضنكو شوية

وجاية بمد إيديا خدوني

في حضنكو شوية

جيالكم ياللي نصحتوني

سيبتكم والاوهام شدوني

رجعالكم علشان تشوفوني

وانا بدفع للدنيا ديوني

من جرحي ومن دمع عيوني

وعلى قد الايام ما ادوني

ومن غيركوا في دنيتي تعبانة

يغور كل دة

لو التمن قلة رضا

يا أبويا كنت منعتني

وأنا مش معاك الكون هلاك

يغور كل دة

لو التمن قلة رضا

حلمي اللي كان بيشدني

خلاني أسيب جنة رضاك

وجاية بمد إيديا خدوني

في حضنكو شوية

وجاية بمد إيديا خدوني

في حضنكو شوية