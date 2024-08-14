تعرف على اسم مسلسل إياد نصار رمضان 2025

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقد الفنان محمد رمضان عن مسلسل جديد في موسم رمضان 2025، العمل من تأليف أحمد فوزي صالح، جاري التعاقد مع النجوم المشاركين في بطولته.

اسم مسلسل إياد نصار رمضان 2025

ويحمل المسلسل اسم ظُلم المصطبة، وتم الإعلان عن كافة تفاصيل العمل خلال الفترة المقبلة والذى من المقرر ان يقوم بتأليفه أحمد فوزى صالح ويتولى الإخراج هانى خليفة.

أحدث أعمال إياد نصار

ومن ناحية اخري، يشارك إياد نصار في مسلسل جديد يحمل اسم دومينو، أول تجربة كوميدية له في السينما بفيلم المطاريد، عمل اجتماعي تشويقي يدور في 10 حلقات، يظهر بدور راجل اعمال وهو زوج دينا الشربيني.

اخر اعمال إياد نصار

وكان اخر اعمال إياد نصار هو مسلسل مفترق طرق، والمكون من 45 حلقة، بطولة هند صبري، ماجد المصري، جومانا مراد، هدى المفتي، علي الطيب، نهى عابدين، ومؤمن نور، مع عدد كبير من ضيوف الشرف، ويقدم المعالجة الدرامية السيناريست شريف بدر الدين، والمسلسل من إخراج محمد يحيى، إشراف فني أحمد خالد موسى، ومن إنتاج مجموعة كاريزما للإعلام.

قصة مفترق طرق

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي، حول شخصية أميرة التي تقدمها هند صبري، وتضطر للعودة للعمل كمحامية رغم غيابها لسنوات طويلة عن العمل، وذلك بسبب تورط زوجها عمر الذي يلعب دوره ماجد المصري في قضايا فساد وفضائح جنسية، مما أدى إلى دخوله السجن، أما إياد نصار فيظهر بشخصية يحيى وهو صاحب مكتب المحاماة الذي تعمل به هند.

إياد نصار في رمضان 2023

وعرض لإياد نصار خلال شهر رمضان الماضي مسلسل “ صلة رحم ” من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي، بطولة إياد نصار ويسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، ومحمد جمعة، وعابد عناني، ونبيل نور الدين، وهبة عبد الغني، وعمرو القاضي، وداليا خليف، وريام كفارنا، وسلوى محمد على، ومحمد دسوقي، وصفاء جلال، وبتول حداد، ومحمد السويسي، والعمل من تأليف محمد هشام عبية، ومن إخراج تامر نادي، وإنتاج صادق الصباح،ويتناول مسلسل صلة رحم قضية استئجار الرحم من مختلف الجوانب الاجتماعية والقانونية، الطبية والدينية، وتدور أحداثه على مدى تسعة أشهر وهي مرحلة الحمل والولادة.