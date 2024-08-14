عزيز الشافعي يدعم شيرين عبد الوهاب وهذا ما كشف عنه



القاهرة - محمد ابراهيم -

علق الملحن عزيز الشافعي، من خلال فيديو نشره على حسابه بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" على أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد حجب موقع الـ "يوتيوب" لأغانيها الجديدة "اللي يقابل حبيبي" و"بتمنى أنساك"، والتي طرحتها خلال الساعات الماضية؛ إذ شارك "عزيز" في تلحين الأغنية الأولى التي كتب كلماتها تامر حسين، ولحن وكتب كلمات الأغنية الثانية "بتمنى أنساك".

وقال عزيز الشافعي، إنه قرر الحديث عن المشكلة التي حدثت أمس وهي حذف أغاني شيرين عبد الوهاب الجديدة، حتى يتعرف الناس والجمهور على رأيه حول هذا الأمر، مشيرًا إلى أنه رغم سعادته بهذه الأغاني، إلا أن مشكلته الوحيدة حول هذا الأمر هو رغبته في طرحها بطريقة أفضل مما طرحت به، حتى يراها ويسمعها الناس في الـ "يوتيوب" وكل المنصات الموسيقية الأخرى.

وتابع: "كان نفسي أشوف النجاح بالأرقام والمشاهدات والتفاعل، شوفنا كل ده امبارح قبل ما روتانا تحذف الأغاني".



وأوضح:"أنه يعرف جيدًا السبب الذي دفع شيرين عبد الوهاب لطرح الأغاني بهذه الطريقة، وهو الوعد الذي أعطته لجمهورها بطرح أغانٍ جديدة لها، ومن الصعب على أي فنان يريد العمل وطرح كل جديد لديه أن يتم منعه بسبب ورق وتوقيعات ووجهات نظر ومواقف قهرية".

وتساءل عزيز الشافعي بينه وبينه نفسه حول حل هذه الأزمة، خاصة وأنه عندما استمع لحديث محامي روتانا والذي وصفه بالجيد، ينص على أن شيرين دفعت مبالغ مالية كبيرة لكونها أخلت ببنود عقد الاتفاق بينها وبين الشركة وليست شرطًا جزائيًا.

وأشار: "يعني مثلًا يقول إن شيرين دفعت 8 أو 10 ملايين جنيه، مش شرط جزائي، لكن علشان أخلت بالعقد، ومع كل إخلال هتدفع مبلغ مالي، ده معناه أن الأغنيتين بتوع امبارح هيخلوا شيرين تدفع 20 مليون جنيه مثلًا، ده موقف صعب جدًا".



ووجه "عزيز" تساؤلًا لمحامي شيرين، قائلًا من خلاله: "هل أنت ورقك سليم حتى يتم طرح أغانٍ جديدة، وهل لو الورق سليم لماذا قررت روتانا حذف الأغاني؟".

كواليس أغاني "اللي يقابل حبيبي" و"بتمنى أنساك"

وكشف الملحن عزيز الشافعي، أن أغنية "اللي يقابل حبيبي" التي كتب كلماتها تامر حسين، ولحنها عزيز، تم العمل عليها لمدة عام كامل، حتى تخرج بالشكل الذي يليق بها، وشعرنا بسعادة عندما غنتها شيرين بصوتها، ولكن كان من الأفضل طرحها بطريقة أفضل وأحسن مما طرحت به".



واستكمل: "نفس الحال في أغنية "بتمنى أنساك" التي لحنها وكتب كلماتها، حيث بذل فيها هو وتوما وشيرين التي غنتها ثلاث مرات مجهودًا كبيرًا للغاية في كل تفصيلة خاصة بها".

وأكد:"أنا واحد كاتب وملحن الأغنية ده قد إيه فرحان وأنا بسمعها بصوتها وقد إيه زعلان بسبب حذفها على اليوتيوب"،والاستعجال في نزول الأغاني حاجة ضايقتني، لكن شيرين كانت مجبرة عليه وأنا متفهم موقفها، وأنا بدعمها وفي ضهرها مهما حصل، الاستعجال حتى خلى أغنية بتمنى أنساك تنزل وهي لسه مخلصناش الفاينال بتاعها، المهم أننا نسمع شيرين في كل حتة أنا عايز أسمع الأغاني فيديو في اليوتيوب، عايز أسمعها في البلات فورم، وشايف أن الأغاني تستاهل وأنتوا استقبلتوها بصورة رائعة أشكركم عليها، ويارب شيرين إن شاء الله تقدر تعدي الأزمة دي زي ماعدت كتير، وأنا فرحان بحماسها وشجاعتها".



واختتم: "ممكن تكون غلطت أو التعاقد فيه حاجة غلط، ولكن بتمنى حد كبير في المزيكا أو القانون يحل المشكلة ويخلي شيرين تشتغل".

