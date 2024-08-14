داليا مصطفى تنشر أحدث صورة لها

القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت الفنانة داليا مصطفى أحدث صورة لها من خلال حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام " وهي تتغزل في الطبيعة.

وعلقت داليا مصطفى:'أجمل شئ في الحياه بالنسبه ليه الحياه الصباحيه والشمس والبحر والجبال الخضراء، الحمد لله".

وكانت قد احتفلت الفنانة داليا مصطفى بعيد ميلادها بجانب أولادها وأصدقائهم من خلال مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام ".

كتبت معلقة:' ماشاء الله أحلا وأصغر صحاب عندي بيعملوا عيد ميلادي أنا عارفة أنه طول بس بحب اشاركم اللحظات اللطيفة

حرص الفنان شريف سلامة على تهنئة زوجته الفنانة داليا مصطفى بيوم ميلادها وذلك من خلال نشر صورة تجمعه بها عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام معلقًا: "كل سنة وانتي في حياتي وحبيتي، كل سنة وانتي طيبة ".