نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى شعبان يتصدر ترند جوجل لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنان مصطفى شعبان ترند جوجل وذلك بعد إعلان عن دخوله السباق الرمضاني المقبل بمسلسل صعيدي تحت عنوان “ حكيم باشا”.

العمل سيكون من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين

كان آخر أعمال مصطفى شعبان مسلسل المعلم، والعمل تكون من 30 حلقة، ودار في إطار اجتماعي شعبي، من بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، منذر رياحنة، انتصار، أحمد بدير، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، عبدالعزيز مخيون، سلوى خطاب، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، وعلاء زينهم، تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

وتناول العمل صراعات سوق السمك، من خلال شخصية المعلم التي يقدمها مصطفى شعبان وهو تاجر سمك، فيما قدمت سهر الصايغ شخصية صيدلانية وهي زوجة مصطفى ضمن الأحداث.

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